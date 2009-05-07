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Yaşam

Su samuru zannedip kardeşini vurdu

Erzurum'da su samuru avına çıkan bir kişinin, av için pusuya yatmış kardeşini su samuru zannederek öldürdüğü iddia edildi

07 Mayıs 2009 03:00

Erzurum'un Tekman ilçesinde su samuru avına çıkan bir kişinin, dere kenarında av için pusuya yatmış kardeşini su samuru zannederek öldürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, Tekman ilçesine bağlı İligöze köyünde su samuru avına çıkan Tahsin Konak (43), Güzelsu bölgesinde, dere kenarına pusuya yattı. Tahsin Konak pusuda beklerken ağabey Sait Konak da (53) iki arkadaşıyla birlikte su samuru avı için bölgeye geldi. Birbirinden habersiz su samuru avında olan kardeşlerden ağabey Sait Konak, dere kenarında pusuya yatmış kardeşi Tahsin Konak'ı su samuru sanarak ateş etti.

7 çocuk babası Tahsin Konak'ın olay yerinde öldüğü, ağabeyi 5 çocuk babası Sait Konak'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Tahsin Konak'ın cenazesin de otopsi için Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.

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