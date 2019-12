İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Melen Çayı'nın pompalarının bakıma alındığını belirterek, ''23 Ağustosta yeniden su verilecek. İstanbul'da su problemi yok'' dedi.



Melen Çayı'nın 13-23 Ağustos tarihleri arasında pompalarının bakımını yapacaklarını daha önce ilan ettiklerini belirten Topbaş, çayın su seviyesinin bu tarihlerde düşük olması nedeniyle bakımı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Pompaların bir yıl boyunca çalıştığını, kış aylarında bol su alabilmesi adına genel bir bakım yapıldığını ifade eden Topbaş, Melen'deki su potansiyelinin şu an için düşük olduğunu söyledi, şöyle devam etti:

''Melen Çayı Projesi birinci etaptı. Bizim için can simidi oldu. Dört etap da bittiğinde baraj yapılacak. Şu an barajların doluluk oranı yüzde 23'lerde. Melen Çayı'nın pompaları bakıma alındı. 23 Ağustosta yeniden su verilecek. İstanbul'da su problemi yok. Melen'den su almasaydık doluluk oranı yüzde 12 olacaktı. Yağışlar yağana kadar bu su bizi idare edecek ama İstanbullular dikkat etmeli, israf etmemeli. Buharlaşma çok yüksek seviyede. Yılların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Bu nedenle Türkiye'de yaşayan herkesin suda tasarruf etmesi gerekiyor.''



Topbaş, bir gazetecinin, ''Melen suyu o kadar yetersiz ki, deniz suyu ile karıştırılıyor iddiası var'' sorusu üzerine, Melen ile denizin çok farklı yerlerde bulunduğunu, bu çaydan gelen suyun baraja aktarıldığını ifade etti.



Projenin diğer etapları tamamlandığında, 60-70 milyon metreküp su tutulacağını belirten Topbaş, bu projenin ihale aşamasında olduğunu, gelecek yıla kadar tamamlanacağını kaydetti.