Su maymunu öldürür!

Çocuklara oyuncak olarak satılan ilaç kapsülü boyutundaki su maymunları su ile temas ettiğinde 400 kat büyüyor.



Sağlık Bakanlığı, normalde büyüklüğü bir ilaç kapsülü kadar olan su ile temasında ise 400 kata kadar büyüyebileceği belirtilen ürünlerin oyuncak gibi satılmaması, anne-babaların da bu ürünleri çocuklardan uzak tutması gerektiğini bildirdi.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan "Suda büyüyen ürünlerler"le ilgili yazılı açıklamada, oyuncakların piyasa gözetim ve denetiminin Bakanlığın sorumluluğunda olduğu belirtildi.



Bazı basın yayın organlarında, bakkal, market ve kırtasiye gibi satış yerlerinde satılan ve çocuklar tarafından oyuncak olarak değerlendirilen ancak oyuncak olmayan "su maymunu", "büyüyen su topları", "bio-gel" ve "su baloncuğu" gibi isimlerle satılan ürünlerin çocukların yutması sonucu kazalara neden olduğu yönünde haberler yayımlandığı, bunun üzerine çocukların sağlığının korunması amacıyla 26 Mayıs 2008’de bir genelgeyle valiliklerin uyarıldığı kaydedildi.



Edirne’de bazı öğrencilerin bu ürünleri yanlışlıkla yutmaları sonucu tedavi altına alındıkları yönünde birkaç gün önce yayımlanan haberlerin anımsatıldığı açıklamada, şöyle devam edildi:



"Normalde büyüklüğü bir ilaç kapsülü ya da ’jelibon’ şekerlemesi kadar olan su ile temasında ise 400 kata kadar büyüyebileceği belirtilen, nefes borusuna kaçması veya yutulması halinde hayati tehlike yaratabilecek bu ürünlerin oyuncak gibi satılmaması gerekmektedir. Bitkilerin yaşaması ve dekorasyon amacı doğrultusunda satışa sunulsa dahi çocuklara satılmaması ve anne-babaların da bu konuda gerekli titizliği göstererek çocuklardan bu ürünleri uzak tutması gerekmektedir.



Ayrıca, ’su maymunu’, ’büyüyen su topları’, ’bio-gel’ ve ’su baloncuğu’ gibi isimlerle anılan ürünlerin öğrenciler arasında şaka ile arkadaşlarına yutturabildikleri de görülmektedir. Dolayısıyla okul idareleri ve öğretmenlerin gerekli tedbirleri alarak öğrencileri bu ürünlerin mide ve barsak tıkanmalarına, yırtılmalarına, soluk borusu tıkanmalarına ve ölüme dahi sebep olabilecekleri ve arkadaşlarına su veya başka içecekler içerisinde bu ürünleri yutturmaya çalışmak gibi şakalar yapmamaları konusunda uyarmalarının faydalı olacağına inanıyoruz."



Açıklamada, çocuklar tarafından yanlışlıkla yenilmesi durumunda ölüme neden olabilen maytap, çıtır-pıtır ve benzeri ürünlerin de özellikle 12 yaşından küçüklere satılmaması ve çocukların bu patlayıcı maddeleri kullanmamaları yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.



(AA)

