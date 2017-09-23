Su kontrolü için geldiklerini söyleyip, arıtma cihazı sattılar

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya,)(DHA)- KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde, 70 yaşındaki Erçel çifti, evlerine gelen ve suyu kontrol edeceklerinin söyleyen 2 kişinin suyun sağlık açısından zararlı olduğunu öne sürerek kendilerine 3 bin liraya arıtma cihazı satarak dolandıkları suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Olay, bugün Ziya Gökalp Mahallesi Şeftali Sokak\'ta oturan Ali Erçel ve Hediye Erçel çiftinin tek katli müstakil evinde meydana geldi. Eve gelen 2 kişi, kapıyı açan Hediye Erçel\'e, evdeki şebeke hattındaki suyu kontrol edeceklerini söyledi. Ardından Erçel\'e suyun sağlık açısından zararlı olduğunu söyleyen 2 kişi, 3 bin liraya su arıtma cihazı sattı. Bu kişilerin evden ayrılmasının ardından Erçel çifti, dolandırıldıklarını belirterek polise şikayetçi oldu. Polis, verilen eşkal doğrultusundan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



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