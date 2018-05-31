Su kıtlığı yaşanan Hindistan'dan turistlere 'gelmeyin' uyarısı

Hindistan'ın Shimla kentinde halk, bir haftadır süren su kıtlığı nedeniyle turistlere sosyal meda üzerinden şehre gelmemeleri için uyardı.

Indian Express gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın kuzeyindeki Shimla kenti halkı bir haftadır devam eden su kıtlığından dolayı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla turistlere "gelmeyin" çağrısında bulundu.

Bir haftadır yaklaşık 200 bin kişinin susuz kaldığı turistik kentte, çağrılar sonrası turist sayısında yüzde 35 azalma olduğu belirtildi.

Turistlerin sosyal medyadaki çağrıya kulak verip otel rezervasyonlarını iptal ettikleri bilgisi verildi.

Bölgedeki su kıtlığının nedeni aşırı sıcaklardan dolayı su kaynaklarının kuruması olarak gösteriliyor.