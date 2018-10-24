T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Su kanalına düşen geyiğin hayatını avcılar kurtardı

Geyiği kurtarma çalışmaları 3 saat sürdü

24 Ekim 2018 20:45

Çorum'da ava çıkan bir avcı grubu, su kanalına düşen geyiğin hayatını kurtardı. Avcıların uzman ekibi aramasıyla geyik  3 saat süren uğraş sonucunda sudan çıkarıldı.

Çorum’un Dodurga ilçesinde  bulunan elektrik üretim santrali havzasındaki su kanalına bir geyik düştü. Olayı gören Sarı Avcılar Timi, geyiği kurtarmak için harekete geçti. Bir süre kendi çabalarıyla geyiği çıkarmaya çalışan avcılar, ardından da Milli Park idarecilerini arayarak uzman yardımı istedi.

Su kanalında kurtulmak için çırpınan geyiğin yardımına koşan uzman ekipler, saat 23.30 sıralarında olay yerine geldiler. Uzman ekip, gece karanlığında yaklaşık 3 saat süren uğraş sonucunda geyiği sudan çıkardı.

Milli Park görevlileri, duyarlı davranışlarından dolayı Sarı Avcılar Timi’ne teşekkür etti.

ETİKETLER

çorumgeyikavcıkurtarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24