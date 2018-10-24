Su kanalına düşen geyiğin hayatını avcılar kurtardı

Çorum'da ava çıkan bir avcı grubu, su kanalına düşen geyiğin hayatını kurtardı. Avcıların uzman ekibi aramasıyla geyik 3 saat süren uğraş sonucunda sudan çıkarıldı.

Çorum’un Dodurga ilçesinde bulunan elektrik üretim santrali havzasındaki su kanalına bir geyik düştü. Olayı gören Sarı Avcılar Timi, geyiği kurtarmak için harekete geçti. Bir süre kendi çabalarıyla geyiği çıkarmaya çalışan avcılar, ardından da Milli Park idarecilerini arayarak uzman yardımı istedi.

Su kanalında kurtulmak için çırpınan geyiğin yardımına koşan uzman ekipler, saat 23.30 sıralarında olay yerine geldiler. Uzman ekip, gece karanlığında yaklaşık 3 saat süren uğraş sonucunda geyiği sudan çıkardı.

Milli Park görevlileri, duyarlı davranışlarından dolayı Sarı Avcılar Timi’ne teşekkür etti.