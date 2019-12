‘Su içsem yarıyor’ geni bulundu

Milliyet’te yayımlanan haberde, Dundee Üniversitesi’nin New England Journal of Medicine’da yayımlanan araştırmasına göre insanların yüzde 63’ünde olduğu sanılan FTO genine sahip kişiler sağlıklı yemekler yerine daha şekerli ve yağlı gıdaları tercih ediyor.4-10 yaş arası 100 çocuk üzerinde yapılan araştırmada, her çocuk değişik gıdaların bulunduğu üç yemek testine tabi tuludu. İnceleme sonunda FTO geninin bir türüne sahip çocukların daha fazla kalori içeren gıdalara yöneldiği anlaşıldı.