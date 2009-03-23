Su Forumu'ndan ortak mesaj: Harekete geçin

İstanbul'da bir hafta süren Dünya Su Forumu'ndan çıkan mesaj, "Su için derhal harekete geçilmeli" oldu.



192 ülkeden 33 bin kişinin katıldığını forumda, sorunların çözümü için siyasi irade, ilk defa bu kadar güçlü biçimde dile getirildi. Ancak foruma katılan bazı heyetler, verilen sözlerin, beklentilerin gerisinde kaldığı görüşünde.



İstanbul'daki 5. Dünya Su Forumu, iyi dileklerle başladı, "çözüm istemekle kalmayalım, bir an önce harekete geçelim" mesajıyla sona erdi.



Hafta boyunca liderler, bakanlar ve yerel yönetimler biraraya geldi, sorunların çözümünde şu noktaların altını çizdi.



-Küresel su sorunlarının tartışılması için küresel bir çerçeve oluşturulmalı.

-Birleşmiş Milletler binyıl kalkınma hedeflerine ulaşmak için daha yoğun çaba sarfedilmeli.

-Temiz ve güvenli suya ulaşım iyileştirilmeli.

-Küresel değişimlerin etkileriyle baş etmek üzere, yerel, ulusal ve uluslararası planlar oluşturulmalı ve uygulanmalı.



Kadın hakları grupları, sendika temsilcileri, hatta bazı hükümet temsilcilerine göre bu mesajlar yeterli değil. Çünkü "suyun bir insan hakkı olduğu" vurgulanmıyor.



Başını Güney Amerika ülkelerinin çektiği heyetler, bakanlar bildirgesine böyle bir madde koyduramayınca, alternatif bir deklarasyona imza attı.



Forumun İstanbul'dan önceki evsahibi Meksika ise, bölgedeki komşularının aksine sonuçlardan memnun.



Meksika Su Komisyonu Başkanı Jose Luis Luege Tamargo, "Bizim anayasamızda, su milli bir kaynak ve biz herkesin suya erişim hakkı olduğunu kabul ediyoruz. Bunu savunanlarla sorunumuz olamaz. Ancak bir deklarasyondan herşeyi birden bekleyemezsiniz. Bence İstanbul forumunda, güzel işler yapıldı. Burada kabul edilen metinler, pek çok devletin su politikalarını güçlendirecek" dedi.



"Siyasi irade varsa, forumun yarattığı bilinç burada kalmaz" diyen Meksika Su Komisyonu Başkanı Tamargo, "Biz 2006'da ev sahipliği yaptığımız su forumunda konuşulanları fiiliyata geçirdik. Suyu stratejik bir konu olarak benimsedik, yasaları değiştirdik, siyaset ürettik. Su projelerine ayırdığımız fonu iki katına çıkardık. Suyu kullananlarla temas halindeyiz, su politikalarına onlar da yön veriyor. Uluslararası işbirliği de artırdık" diye konuştu.

