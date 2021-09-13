Su faturası 1238 lira gelen vatandaş: Bir suyumuz vardı ona da el attılar

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a bin 238 liralık su faturasını gösteren Tomarzalı bir vatandaş, ilçede su sayaçlarının geç okunduğunu, bu nedenle de kademe artışından dolayı fiyatın yükseldiğini öne sürdü. Tomarzalı vatandaş, “Bir suyumuz vardı, ona da el attılar” dedi.

Çetin Arık, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi. Tomarzalı bir vatandaş, bin 238 liralık su faturasını göstererek Arık'tan yardım istedi.

Vatandaşın gösterdiği su faturasını inceleyen Arık, “Un değirmeni çalıştırsan bu kadar gelmez” diye karşılık verirken şikayetçi vatandaş, “Adam yıkama yağlama yapıyor bu kadar gelmiyor” dedi. Arık, “Bütün köyde mi bu şekilde” diye sordu. Vatandaş, sayaçların geç okunduğunu, bu nedenle de kademe artışından dolayı fiyatın yükseldiğini söylerken CHP İl Başkanı Ümit Özer, “Personel yetersiz diyorlar ama bütün yükü size yüklüyorlar” diyerek tepki gösterdi. Vatandaş, “Kıpırdayacak halimiz kalmadı. Yem pahalı, köyde yaşasan ne olacak ki... Gübre pahalı, su pahalı. Bir suyumuz vardı, ona da el attılar” dedi.

"Bunun adı tefecilik"

Özer, personel yetersizliği gerekçesiyle sayaçların geç okunduğunu, kullanım miktarı arttığı için de kademe farkının ortaya çıktığını, bunun da bedelinin vatandaşa ödetildiği söyledi. Arık ise “Resmen tefecilik gibi bir şey olmuş. Bunun adı tefecilik” diye konuştu. Su faturalarından şikayet eden vatandaş, “Aşağıda 5-6 dönüm yonca suluyoruz, bu kadar fatura gelmiyor” diye konuştu. Aynı konuda diğer vatandaşların şikayetlerini de dinleyen Arık, “Köylünün ne suçu var ki gelsin okusunlar” dedi.

AKP'li eski İGM üyesi Tekcan: Türk çiftçisi hiç bu hale düşmemişti

Arık'a dert yanan bir başka isim ise AKP'li eski İl Genel Meclisi üyesi Kenan Tekcan oldu. Tekcan, “Ben 60 yaşındayım, çok iktidarlar gördüm ama tarımı bu kadar abes hale getiren iktidar görmedim. Demirelleri, Ecevitleri, Tansu Çillerleri gördük ama Türk çiftçisi hiç bu hale düşmemişti” diye konuştu.

Arık'ın “İktidarın önceliği farklı, çiftçi değil, esnaf değil” diyerek karşılık vermesi üzerine Tekcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bin 850 lira olan gübre şu anda 4 bin 200 lira. 2 bin 800 lira olan gübre 6 bin 600 lira. Mazot 7 küsur lira. Biz bu maliyetlerle zor üretim yaparız. Ben tarımın içindeyim, satıcıyım, bayiyim; valla hiç böyle bir şey görmedim. 10 gübre alan şu an 2 ton gübre alıyor. Nasıl üretecek? Bu maliyetlerle nereye gidecek?” (ANKA)