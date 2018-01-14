T24 LogoT24 Logo
Gündem

Su dolu çukura düşen iki kardeş can verdi (3)

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yusuf  Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun boş arazide oynarken 1,5 derinliğindeki su dolu çukura düşüp ölmeleriyle ilgili Kaymakam Mehmet Sadık Tunç açıklama yaptı

14 Ocak 2018 21:00

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
İzmir\'in Karabağlar ilçesinde Yusuf  Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu\'nun boş arazide oynarken 1,5 derinliğindeki su dolu çukura düşüp ölmeleriyle ilgili Kaymakam Mehmet Sadık Tunç açıklama yaptı. Kaymakam Tunç\'un açıklaması şöyle:
\"Toplu konut projesi kapsamında İller Bankası adına iş yapan bir firma var. Firmanın yol açan taşeron firması yağmur yağdığı zaman su birikmesin diye kendince böyle bir çukur kazıp önlem almış. Tahliye kanalı oluşturmuş. Kendi çapında önlem düşünmüş. Bundan sonrası bilirkişilerin, savcılığın kendi değerlendirmelerine kalmış. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu vatandaşlarımız fakir, gariban insanlar. Ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını gördük. Bunlar Maraş\'tan üç ay önce ilçemize göç etmişler. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetini ailelerin acısını paylaşıyoruz. İşte kimin sorumluluğu varsa devletin bütün organları olarak, Kaymakamlık olarak bu vatandaşların bu şekilde acı çekmesine sebep olanların yargı önünde hesap vermesi için elimizden gelen bütün işlemlerin yapılacağının bilinmesini istiyorum.\"
Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA İzmir KarabağlarYusuf  TencirlioğluAli TencirlioğluKaymakam Mehmet Sadık TunçTunçBankasıFirmanınTahliyeKendiBundanBenBuNeBunlar MaraşKaymakamlıkCANİZMİR DHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24