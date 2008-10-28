'Şu Çılgın Türkler' 29 Ekim'de sahnede

Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından izleyicilerin beğenisine sunulan oyun, Turgut Özakman’ın Kurtuluş Savaşı’nın şimdiye kadar yazılmamış ayrıntılı ve çok yönlü hikayesini anlattığı kitabından özenle seçilmiş bölümlerden oluşuyor.



Haksız işgale karşı varıyla yoğuyla canıyla direnen Anadolu insanının gerçek belgelere dayalı öyküsünü okurken yaşanan heyecan, sahnede sizi o zamanlara götürüyor ve temposuyla bir kez daha özgürlük mücadelesinin ne kadar büyük ve zor olduğuna ikna ediyor.



Oyun ilk kez geçtiğimiz yıl 20 Ekim 2008 tarihinde Samsun’da sergilendi. 430‘uncu kez sergilenecek oyun, 28 Ekim 2008 tarihinde saat 20:30’da Şişli Belediyesinin katkılarıyla izleyicilerle buluşacak. 30 Ekim 2008’de ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde oynayacak..



Şu Çılgın Türkler resim sergisi



Şu Çılgın Türkler’in bir de sürprizi var. Tiyatro oyunlarını sergilerine taşımasıyla dikkat çeken Ressam Belma Yağmur, bu kez “Şu Çılgın Türkler” oyununu resmetti.



Sergide oyunda izleyiciyi heyecanın doruğuna ulaştıran sahneler bir kez de tuallerde gözler önüne serilecek.



Haldun Dormen Sahnesi fuayesinde gezilebilecek olan sergide oyunun en çarpıcı sahneleri yer alacak. Ressam Belma Yağmur, daha önce de 26 Kasım 2007’de tarihi Aya İrini Kilisesi’nde sergi açmıştı. Tuncay Özinel Tiyatrosu’nun “Yüzleşme” adlı oyununu tuvaline taşıyan sanatçı, oyunun sahnelendiği gün sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.