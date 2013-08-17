Su borusu patladı, Salihli göle döndü

Edinilen bilgiye göre, Alt Fevzi Paşa Caddesi ile Acısu Sokak kavşağında Salihli Belediyesi ekiplerinin kepçeyle kanalizasyon çalışması yaptığı sırada, şehrin bir bölümüne su sağlayan ana boru patladı.

Yaklaşık 10 metre yükselen su sebebiyle kısa sürede caddeler göle döndü. Zabıta ekipleri, suyun aktığı sokakları araç trafiğine kapatırken, çalışma yapan ekiplerin haber vermesi üzerine Seyrantepe Mahallesinde bulunan depodan ana vana kapatılarak suyun akışı durduruldu. İlçenin bazı bölgelerine bir süreden bu yana içme suyu verilemiyor.