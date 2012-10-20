Su borusu patladı, Bodrum'a 5 saat ulaşılamadı

Muğla Bodrum'da bir mahallede ana su borusu hattı patlayınca evler su altında kaldı. Bodrum-Güvercinlik yolu yaklaşık 5 saat trafiğe kapandı.



Bodrum'a bağlı Güvercinlik köyünde Devlet Su İşleri'nin Geyik Barajı'ndan Bodrum'a içme suyu taşıyan şebekedeki teknik bir arıza nedeniyle su taşkını meydana geldi.

Milas-Bodrum karayolunu aşan su, Güvercinlik'teki çok sayıda eve ulaştı. Suyun etkisiyle meydana gelen göçükte üç otomobil toprak altında kaldı. Olay yerine Bodrum ilçesi ve civar belediyelerden çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Bodrum-Güvercinlik yolu yaklaşık 5 saat trafiğe kapandı.

Vatandaşlar, evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. DSİ ekipleri şebekeye ait tesiste onarım çalışmalarına başladı.

Bodrum'a bağlı Mumcular belde Belediye Başkanı Birol Aydın, Güvercinlik köyünde yaşanan su taşkınında ilk belirlemelere göre, 3 ev ve 3 otomobilin zarar gördüğünü bildirdi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Geyik Barajı'ndan Bodrum'a içme suyu taşıyan şebekesindeki teknik bir arıza nedeniyle oluşan su taşkınıyla ilgili bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Su taşkınının kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini belirten Aydın, ''İlk belirlemelere göre su taşkını sonucu 3 ev ve 3 otomobil zarar gördü. Kısa sürede evlerin içindeki suları çekeceğiz. Vatandaşları mağdur etmeyeceğiz'' dedi.

Aydın, su taşkını sırasında yolda fazla aracın olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Bu arada, bölgede DSİ ekiplerinin ve belediyelere ait iş makinelerinin çalışmaları sürüyor.