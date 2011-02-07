-SU BİTİ İNSANDAN DAHA FAZLA GENE SAHİP WASHINGTON (A.A) - 07.02.2011 - Su bitinin insandakinden daha fazla gene sahip olduğu belirlendi. Indiana Üniversitesinden Don Gilbert ve ekibinin yaptığı araştırma, bite benzerliği nedeniyle su biti de denilen "daphnia pulex"in yaklaşık 31 bin gene sahip olduğunu gösterdi. İnsanın yaklaşık 23 bin gene sahip olduğunu belirten bilim adamları, "Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, bu kabuklu, küçük hayvanın genlerinin üçte birinden fazlasına hiçbir canlıda daha önce rastlanmadığını, bu genlerin bilim için yepyeni olduğunu bildirdiler. İlk kez bir kabuklunun gen haritasının çıkarılması açısından önem taşıyan araştırmaya imza atanlardan John Colbourne, su bitinin bu kadar fazla gene sahip olmasının, genlerinin diğer hayvan türlerinden daha fazla kopya üretmesiyle açıklanabileceğini ifade etti. Colbourne, gen kopyası üretiminin hızının diğer omurgasızlardan 3 kat, insanınkinden de yüzde 30 fazla olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Dişisi 3 milimetre, erkeği daha da küçük olan su bitinin sudaki kirliliğe ya da başka maddelere aşırı duyarlı olduğunu kaydeden bilim adamlarına göre, bu hayvanın "şifresinin çözülmesi" suların daha iyi "yönetilmesi", çevredeki kimyasal kirleticilere karşı insan sağlığının daha iyi korunması için yeni yöntemler uygulanmasının önünü açabilir.