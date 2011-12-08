-Su birikintisinden kepçeyle kurtarıldılar ADANA (A.A) - 08.12.2011 - Adana'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisindeki minibüs içerisinde mahsur kalan bir aile kepçe yardımıyla kurtarıldı. Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde Kadir Kaşarlı, 01 AYN 15 plakalı minibüsü ile yolda oluşan su birikintisinden geçtiği sırada motorunun ıslanması sonucu mahsur kaldı. Bir firmanın servis şoförlüğünü yaptığı belirtilen Kaşarlı, araç içerisinde eşi Hatice ve torunu olduğu halde polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polislerin ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri bir kepçe ile olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri iş makinesinden Kaşarlı'nın kullandığı minibüse çekme halatı bağlamak için uzun süre çaba sarfetti. İtfaiye görevlileri sonunda halatı minibüsün arka kısmına bağlamayı başardı. Diğer ucu da iş makinesine bağlanan halatı kepçenin çekmesiyle minibüs bulunduğu yerden çıkartıldı. Aynı yerde gün boyunca 5 aracın daha mahsur kaldığını söyleyen bazı vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, ''Burası eskiden de yatağıydı. Doldurularak yol haline getirildi. Yüksek yerlerden gelen yağmur suları burada toplanıyor. Önüne de bina yapıldığı su burada birikiyor'' dedi.