Su baskınından sonra ne yapılmalı?

Son olarak İstanbul’da etkisini gösteren sel ve su baskınları, can güvenliğini sağlamanın önemini bir kez daha ortaya koydu.Selle gelen tehlikelere karşı nasıl önlem alınması gerektiği açıklanıdı.



Selde görülen ilk zararlar suda boğulma ve yaralanmadır. Selle beraber elektrik hatlarının ıslanıp kopması, elektrik çarpması ve yangınlara da neden olabilir. Amerikan Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Yardımcı boğulma ve yaralanma durumunda doğru müdahalenin önemini anlattı:

Müdahalenin ilkyardımı bilen kişilerce yapılması çok önemlidir. Bu sayede birçok yaşam kurtulabilir. Temel prensipler boğulan kişinin ağız boşluğunun yabancı cisimlerden temizlenmesi, boğulanın rahat soluk alabileceği pozisyona getirilmesi, gerekirse kalp masajı ve suni solunum desteğine başlanmasıdır. Yaralanmalarda ise en çok dikkat edilmesi gereken şey ne tür yaralanma olursa olsun solunum ve dolaşım fonksiyonlarının kontrolünün yapılması ve korunmasıdır. Küçük yaralanmalarda en önemli risk, enfeksiyondur. Yara, temiz su ve gerekirse sabunla yıkanmalı bir sağlık kurumuna başvurana kadar mikrop kapması engellenmelidir. Büyük yaralanmalarda ise sağlık ekibi müdahalesi gerekir.



Vücut sel sularından temizlenmeli

Sele maruz kalan veya bu sularla temas eden kişilerde vücut ısısı düşüşü, donma ve bu sularla temasa bağlı enfeksiyonlar diğer risk oluşturan faktörlerdir. Aşırı yağış sonucu ıslanan veya sel sularına maruz kalanlarda, ıslak kıyafetler hemen çıkarılıp kişi kurulanmalı, kişiye kuru elbise giydirilmelidir. Vücut ısındıktan sonra olanak varsa, temiz su ile bütün vücut yıkanarak sel sularından temizlenmeli ve yeni temiz kıyafetler giyilmelidir. Çünkü sel suları çoğunlukla kirli, kimyasal maddeler ve kanalizasyon sularıyla karışıktır. Hem kısa hem de uzun vadede sel suları ciddi enfeksiyon kaynağı olabilir. Sel baskını olan yerlerde kanalizasyon sularının içme sularına karışması da sık görülen bir durumdur. Yetkililerden yeni bir uyarı gelene kadar evlerdeki çeşmeler kullanılmamalı, içme ve kullanım suyu olarak kapalı sular tercih edilmelidir.



Buzdolabı içine su girmişse tüm gıda maddeleri atılmalı

Sel basan binaları 24-48 saat içerisinde temizlemeye başlamak idealdir. Çünkü bu sayede kirli sularla beraber gelen pislik, haşarat ve suyun etkilerinden kurtulunur, küf engellenir. Mobilya ve eşyalar su ve deterjanla temizlenmelidir. Kapı ve pencereler açılarak kuruma hızlandırılmalı, elektrik yönünden evde güvenlik sağlandıktan sonra gerekirse vantilatör vb. araçlarla bu süreç desteklenmelidir.

Sel sularının temas ettiği gıdalar tüketilmemelidir. Buzdolabı içine su girmişse tüm gıda maddeleri atılmalıdır. Buzdolabına su girmemiş, fakat elektriği kesilmişse iki saatten itibaren et, tavuk ve balık; dört saatten itibaren diğer gıdalar bozulabileceğinden tüketilmemelidir.

Selin etkilerinin uzun süreceği bölgelerde görevlilerin ve sağlık ekiplerinin uyarılarına göre hareket edilmelidir.