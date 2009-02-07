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'Şu ana kadar yazılanların hiçbiri doğru değil'

Yunanlı eşinden ayrıldığı, tekrar müslüman olduğu iddia edilen Tuğçe Kazaz yazılanların doğru olmadığını söyledi.

07 Şubat 2009 02:00

Yunanlı eşi Yorgo Seitaridis’ten ayrıldığı, tekrar müslüman olduğu iddia edilen Tuğçe Kazaz, "Yazılanlar doğru değil. Ama şu bir gerçek ki, ben kendi seçtiğim özgür gezegenimde yaşıyorum. Kimseye de hesap vermiyorum" dedi. 

Tuğçe Kazaz tekrar Müslüman oldu

Bundan dört yıl önce Yunanlı oyuncu Yorgo Seitaridis’le evlenerek önce dinini değiştiren, ardından da Yunanistan’a yerleşen Tuğçe Kazaz, üç aydır Türkiye’de... Bir sinema filmi çeken, defilelere çıkan, gelen bütün iş tekliflerini teker teker değerlendirmeye başlayan Kazaz’ın adı son olarak, "Cin Geçiti" filminin görüntü yönetmeniyle anılmıştı. Hakkında çıkan bütün iddialara yanıt veren Kazaz, şunları söyledi:

"Boşanıp boşanmadığımı merak ediyorsanız, şu an öyle bir şey yok... Buradayım, çünkü burada olmak istiyorum. Çok güzel işler yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Her ilişkide sıkıntılar olur, atlatılır ya da atlatılmaz. Bu, kimseyi ilgilendirmez. Türkiye’ye geldiğim günden itibaren ne televizyon izliyorum ne de gazete okuyorum. Neler yazıldığı, çizildiği umurumda değil açıkçası. Benim kendime ait bir dünyam var ve ben o dünyamda yaşıyorum. Ailem de, sevdiklerim de beni böyle kabul etti. Gerisi de önemli değil." Kazaz, "Şu ana kadar yazılanların hiçbiri doğru değil. Buna sevgilim olarak yazdığınız kişi de dahil. Daha ne dememi bekliyorsunuz ki! Bakın ben buyum, böyle yaşıyorum. Bu kadar..."

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