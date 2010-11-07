-SU ALTIYLA TANIŞMANIN BEDELİ 60 LİRA BURSA (A.A) - 11.07.2010 - Eşsiz güzellikler içeren, renkli ve çok çeşitli balık türleriyle ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunan su altının büyülü dünyasına ilk adımı atmak için 60 liraya deneme dalışı (discovery diving) yapılabiliyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren bir dalış merkezinin sahibi ve dalış eğitmeni Ferdi Yüksel yaptığı açıklamada, mavi dünyanın derinliklerini görmek isteyenlere öncelikle deneme dalışı yaptırdıklarını söyledi. Dalmak isteyenlere Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan belgesi bulunan merkezleri tercih etmelerini tavsiye ettiklerini vurgulayan Yüksel, deneme dalışı öncesinde dalış yapacak kişilere kısa bir brifing verdiklerini belirtti. Yüksel, brifing kapsamında su altı işaretleşmeleri, maskeden su tahliyesi, palet kullanımı gibi konularda bilgi verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Discovery kapsamında, tekne ile gidilen uygun bir koyda, eğitmen tarafından dalışın temelini oluşturan nefes alma tekniği anlatıldıktan sonra, tüm malzemeler kuşanılır. Eğitmenle birlikte yaklaşık 30 dakika boyunca 5 metre derinlikte su altı dünyasında gezinti yapılır. Deneme dalışı tamamen eğitmen kontrolünde yapılır. Çünkü ilk kez dalış yapanlar denge kontrolü sağlamakta güçlük çekerler. Dalış turları sabah saat 10'dan akşam 19.00'a kadar sürer. Öğle yemeği dahil olmak üzere tek discoveryli dalışlar 60 liradan başlıyor 75 liraya kadar çıkıyor. İki kez dalış discovery olduğundan fiyat aralığı 100-125 liraya yükseliyor.''