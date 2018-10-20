T24 LogoT24 Logo
Gündem

Su altında mayını böyle tespit ediyor

ANKARA, (DHA)- İZMİR Körfezi'nde mayın harbi eğitimlerinin icra edildiği “NUSRET-2018 Davet Tatbikatı” göz doldurdu

20 Ekim 2018 19:49

ANKARA, (DHA)- İZMİR Körfezi\'nde mayın harbi eğitimlerinin icra edildiği “NUSRET-2018 Davet Tatbikatı” göz doldurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tatbikat kapsamında uzaktan kumandalı su altı arama cihazı ile metrelerce dipteki mayınların tespit edilmesi görüntülerini paylaştı. NATO ile Türkiye’den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı tatbikat, İzmir Körfezi\'nde devam ediyor.
Mayın harbi eğitimlerinin gerçekleştirildiği tatbikatta, Türk ekiplerinin gösterdiği gayret ve başarı dikkat çekiyor. Sosyal medşyada paylaşılan, TSK tarafından tatbikat kapsamında uzman ekiplerin metrelerce derinlikteki mayın tespit görüntüleri, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Görüntülerde uzaktan kumandalı su altı arama cihazıyla tespit edilen bir mayın, başarıyla işaretleniyor. Tatbikat kapsamında iki komando, tespit edilen mayın civarında Türk bayrağı da açıyor.
 

Görüntü Dökümü:
-Uuzaktan kumandalı su altı arama cihazının denize indirilmesi
-Bir mayının bulunup, başarıyla işaretlenmesi
- Tatbikat kapsamında iki komando, tespit edilen mayın civarında Türk bayrağı da açıyor

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAKörfeziDavet Tatbikatı”Türk Silahlı Kuvvetleri TSKNATOTürkiyeden DenizHava KuvvetleriSahil Güvenlik KomutanlığınaMayınTürkSosyalTSK tarafındanGörüntülerdeTatbikatDökümü Uuzaktan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24