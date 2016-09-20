Su altına '15 Temmuz Demokrasi Parkı' önerisi

Marmaris'te 15 Temmuz'daki darbe girişimini unuturmamak ve bunu fırsata çevirmek için, deniz altına hurda tanklar, helikopter ve darbe girişiminde kullanılan bazı silahlar indirilerek '15 Temmuz Demokrasi Parkı' oluşturulması istendi.



Sputnik'te yer alan habere göre, Marmaris'te her yıl geri giden ve bu yıl yüzde 70'lik bir darbe yiyen dalış turizminin geleceği için çözüm arayışları hızlandırıldı. Marmaris Dalış Merkezleri Derneği Başkanı ve Paradise Dalış Merkezi Sahibi Behçet Kutlu, dalış turizminde her sezon sonunda bir önceki yılı arar hale geldiklerini söyledi. Kutlu, şöyle konuştu:

"Bu sene dalış turizminde düşüş yüzde 70. Sezona Rusya krizi ile başladık. Peşinden birkaç yerde bomba patladı. Son olarak da darbe girişimi tuzu biberi oldu. Neredeyse tamamen yerli turiste kaldık. Bunu söylerken yerli turisti küçümsemiyorum. Herkesin kazancı ortada. Türk turistin dalışa fazla rağbet etmemesi nedeniyle de kötü bir sezon geçirdik. Oteller, restoranlar açısından yerli turist beklentiyi karşılayabilir. Ancak, dalış turizmi için bu geçerli değil. Normalde biz de dalış sezonu nisan ayında başlayıp ekim sonunda biter. Sezonu nisanda açtık ama çalışmaya mayıs ortasında ancak başlayabildik. Kurban Bayramı tatilinin de bitmesiyle artık sezonu da kapatırız. Turlar bitiyor, oteller kapatıyor. Sezon başı ve sonundan toplam 1.5 — 2 aylık kaybımız var." '

"Amacımız burada da bir batık yaratmak"

Geçmiş yıllarda kendi şirketinde sezon boyunca ortama 6 bin kişiye dalış yaptırdıklarını vurgulayan Kutlu, şöyle konuştu: "Bu sene bu rakamın yüzde 30 oranında düştü. Marmaris'te derneğimize kayıtlı 10 dalış merkezi var ve belki bunların bir kısmı kapanmak zorunda kalacak. Marmaris'te doğal dalış alanları dışında yapay hiçbir resif yok. Kuşadası'na kocaman bir uçak indirdiler. Bodrum'da yapay resifler var. Marmaris dışında ülkemizdeki tüm dalış merkezlerinde bir batık var. Amacımız burada da bir batık yaratmak."

"Turistler darbe girişiminin yaşandığı yeri soruyor"

Kutlu, dalış turizminin gelişmesi için ise çözümünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin unutulmamasını sağlamak hem de bunu fırsata çevirmekten geçtiğine dikkati çekti. Kutlu, şöyle devam etti: "15 Temmuz'daki darbe girişimi ardından Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'na resmi başvuruda bulunup, hurdaya çıkmış bir askeri aracı Marmaris'te dalış turizmi hizmetine sunmak üzere deniz canlılarına zarar vermeyecek biçimde temizlendikten sonra batırmak istediğimizi söyledik. Herkesin de bildiği gibi Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi Marmaris'te yapılmak istendi. Haftalar boyunca Marmaris ülkemiz başta olmak üzere tüm ülkelerde hep ön planda oldu. Bu durum turizm açısından tabii ki Marmaris için çok olumsuz durum yarattı. Ama artık bunu fırsata çevirmek, su altına 15 Temmuz Demokrasi Parkı kurmak gerekiyor. Şu anda Marmaris'e gelen turistler bu olayı ve darbe girişinin yaşandığı yeri soruyor. Dalış şirketi olmamıza rağmen bazı müşterilerimiz bizden kendilerini 15 Temmuz gecesi olayların yaşandığı otelin önüne götürmemizi istiyorlar."

"15 Temmuz'u hafızalardan silmemek gerek"

Kutlu, hurdaya çıkanh bir iki tank ile birlikte darbe girişiminde kullanılan bazı silahları deniz altında sergilemek gerektiğini ifade ettikten sonra şöyle devam etti: "Dernek olarak bununla ilgili yazışmalarımız sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yazımıza çok iyi cevap verildi. Tepkiler iyi. Bunu gerçekleştirirsek ciddi anlamda Marmaris turizmine katkı sağlamış oluruz. Hem yerli hem de yabancı dalış tutkunları burayı görmek ister. Bunun için de iyi bir tanıtım yaparsak ciddi anlamda turist girdisi sağlarız." Paradise Dalış Şirketi Dalış Eğitmeni Yıldırım Arıcan da neredeyse hemen her dalışa giderken darbe girişiminin gerçekleştirildiği otelin önünden geçmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Yerli ve yabancı turistler daha tekneye binerken darbe girişiminin yaşandığı otelin önünden geçmemizi istiyor. Otel önünde video ve fotoğraf çekerlerken biz de olayı kısaca onlara özetliyoruz. Konaklamak için o otele yakın yerleri tercih edenler oluyor. Yabancı turistlere yaşanları anlatmamızdan sonra ertesi gün, otele gidip, fotoğraf çekeceklerini söyleyenler çok oluyor" diye konuştu.

"Darbe girişimini televizyondan izledik"

İngiliz turist kardeşler Helen Mc Gowan ve Wendy Mc Gowan,Türkiye'deki darbe girişimi ülkelerinde televizyonlardan izlediklerini söyledi. Kardeşlerden Helen Mc Gowan, uzun süreden bu yana Marmaris'e tatile gelmeyi düşündüklerini ancak, endişe ettiklerini belirterek şöyle dedi: "Son olarak yaşanan darbe girişiminin ardından olayların yaşandığı yeri merak edip, Marmaris'e gelmeye karar verdik. Marmaris'te hayat normale dönünce de tatile geldik. Kaldığımız otelden dalışa gitmek için katıldığımız turda, darbe girişinin yaşandığı otelin önünden geçtik. Bize yaşanlar hakkında bilgiler aktarıldı. Sonrasında da dalışımızı yaptık. Marmaris'e geldiğimiz için mutluyuz."