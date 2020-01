Su aktivistleri Boğaziçi Üniversitesi'nde buluşuyor!

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporlarına göre 2025 yılında su sıkıntısı çekecek 33 ülkeden biri olarak gösterilen Türkiye Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Su Hakkı tarafından düzenlenen yurt içinden ve yurt dışından birçok su hakkı mücadelesi lideri ve aktivistinin katılacağı Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı 12-13 Kasım 2016 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı’ndan yapılan basın duyurusu şöyle:

Dünyamız küresel ısınmanın ve sürdürülemez su politikalarının bir sonucu olarak büyük bir su krizine doğru gidiyor. Bu krizin işaretlerini artan seller, tayfunlar, yağış rejimlerindeki değişiklik, akarsu debilerinin değişmesi, yeraltı su seviyelerinin düşmesi, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi ve buna bağlı olarak kıyılara yakın yeraltı sularının tuzlanması, tarımsal üretimin azalması, biyoçeşitliliğin azalması, orman yangınlarının artması, açlık ve susuzluğa bağlı iklim göçmenleri şeklinde görmeye başladık.

Türkiye su krizinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Türkiye 2025 yılında su sıkıntısı çekecek 33 ülkeden biri olarak gösteriliyor. Yine bir BM oluşumu olan IPCC tahminlerine göre Türkiye’de 2030’a kadar kış sıcaklıklarında 2 derece, yaz sıcaklıklarında 2-3 derece artış olacak, yağış miktarı 2030’a kadar yazın %5-15 azalacak, kışın ise %10’a kadar artış gösterecek, toprak neminde ise yazın %15-25 azalma olacak.

Oysa yerel toplulukların ve doğal varlıkların karşılaşacağı bu tahribatı hafifletmek ve bir kısmının önüne geçmek mümkün. Bunun için var olan su politikalarını sorgulamamız, su krizini derinleştiren uygulamaları sona erdirmemiz gerekiyor.

12-13 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Ayhan Şahenk Salonu’nda yapacağımız Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı’nda iki gün boyunca hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde su varlıklarının korunması ve tüm canlıların suyu adil olarak kullanabilmesi için mücadele veren, bu konuya dikkat çeken akademisyenlerle, aktivistlerle ve kampanyalarla birlikte olacağız.

Siz sayın basın mensuplarını Konferansımıza davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Nuran Yüce,

Su Hakkı Kampanyası

Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı Programı:

12 Kasım Cumartesi

09.30- 10.00 Açılış

Ömer Madra (Açık Radyo)

10.00-11.45 İstanbul’un su krizi ve çözüm önerileri

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Murat Güvenç (Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi)

Nuran Yüce (Su Hakkı Kampanyası)

12.00- 14.00 Havza bazlı su yönetimi: Su kullanım öncelikleri ve demokratik katılım

Konuşmacılar:

Moises Subirana (Barcelona En Comu)

Ercan Ayboğa (Su Hakkı Kampanyası)

Erdal Balsak (Mezopotamya Ekoloji Hareketi)

15.00- 16.45 Su Hakkı bir insan hakkıdır!

Konuşmacılar:

Dr. Akgün İlhan (Su Hakkı Kampanyası)

Ayhan Bilgen (HDP Milletvekili)

Melda Onur (24. Dönem CHP Milletvekili)

17.00-19.00 Türkiye’nin “kalkınma” hamlesi ve su gaspı

Konuşmacılar:

Nur Neşe Karahan (Yeşil Artvin Derneği)

Leyla Mumin (Mezopotamya Ekoloji Hareketi)

Berrin Esin Kaya (EGEÇEP)

Murat Demir (Bursa Doğa Der)

Gürcan Kırımlı (DAYKO)

13 Kasım Pazar

10.30- 12.30 İklim değişikliğinin ve su krizinin derinleştiği dünyada iklim mültecileri

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Levent Kurnaz (Boğaziçi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Ömer Madra (Açık Radyo)

Doç. Dr. Pınar Uyan (Bilgi Üniversitesi Göç Merkezi)

Brid Smith (İrlanda Kârdan Önce İnsan Platformu aktivisti ve Milletvekili)

13.00 – 14.45 Militarizmin bir aracı olarak su varlıkları

Konuşmacılar:

Dr. Ayman Rabi (Filistin Hidroloji Grubu)

Murat Kanatlı (Yeni Kıbrıs Partisi)

Zeynep Sıla Akıncı (Mezopotamya Ekoloji Hareketi)

15.30-17.30 Şirketlere karşı küresel direniş: Dünyada yükselen su hakkı mücadeleleri

Konuşmacılar:

Brid Smith (İrlanda Kârdan Önce İnsan Platformu aktivisti ve Milletvekili)

Darcey O’Callaghan (Food & Water Watch)

Moises Subirana (Barcelona En Comu)

Konferansın uluslararası katılımcıları

Konferansa yurtiçinden ve yurt dışından birçok su hakkı mücadelesi lideri ve aktivisti katılacak. Konferansa katılımı kesinleşen yurtdışı katılımcılar şunlar:

Brid Smith– İrlandalı sosyalist bir sendika lideri olan Smith 2008 krizinde İrlanda’nın yaşadığı ekonomik kriz sonucu IMF’nin dayattığı musluk sularının paralı hale getirilmesi uygulamalarına karşı yüzbinleri sokağa çıkaran Right to Water (Su Hakkı) kampanyasının liderleri arasındadır. Hareket daha sonra People Before Profit (Kârdan önce insan) adını alan bir platforma dönüştü. Platform 2016 yazındaki parlamento seçimlerine bir sol koalisyon oluşturarak katıldı ve Brid Smith’in de içerisinde olduğu altı aday milletvekili seçildi.

Dr. Ayman Rabi– 1987 yılında Filistin Hidroloji Grubu kurucuları arasında yer alan Ayman Rabi işgal altındaki Filistin topraklarında su ve kanalizasyon sistemleri üzerine çalışmalar yapıyor. Ortadoğu Barış Görüşmeleri sırasında da Filistin ekibi içerisinde yer alan Rabi Filistin’in İsrail’in işgal politikaları nedeniyle Filistin’in yaşadığı su altyapısı sorunlarını en iyi bilen kişiler arasında.

Moises Subirana– Subirana Barcelona en Comu (Müşterek Barcelona) platformunun su meselesi ile ilgilenen aktivistleri arasında. Barcelona en Comu platformu 2011’de başlayan ve meydanları işgal eden Indignados’un (Öfkeliler) hareketinin geri çekildiği bir dönemde 2014 yılında kuruldu. Yaklaşmakta olan ulusal seçimlerde bir sol ittifak oluşturan hareketin liderlerinden Ada Colau (Katalunya meydanından polis tarafından yerde sürüklenerek götürülen bir kadın aktivist) 2015 yazında yapılan yerel seçimlerde Barselona belediye başkanlığını kazandı.

Darcey O’Callaghan– ABD merkezli Food&Water Watch örgütünün uluslararası politika direktörü olan O’Callaghan Michigan eyaletine bağlı Detroit’te yaşanan su krizi döneminde yükselen hareketin örgütçülerinden birisiydi. En son yine Michigan eyaletine bağlı olan Flint’te yaşanan su krizi ve etrafından gelişen toplumsal mücadelenin de yakın takipçisidir.

Brent Millikan- International Rivers Amazon bölgesi sorumlusu olan Millikan özellikle Brezilya’da yapılan dev baraj projelerine karşı mücadele eden yerli halkların mücadelelerini takip ediyor. Konferansta özellikle Belo Monte barajına karşı sürmekte olan direnişi anlatacak.

Daha fazla bilgi almak için bize bilgi@suhakki.org adresinden ya da 0506 365 2729 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Su Hakkı Kampanyası nedir?

Suyun ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi konularında lobi faaliyetleri yürüten Dünya Su Konseyi’nin hazırladığı 5. Dünya Su Forumu 2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Devletlerin ve şirketlerin bir araya gelerek her üç yılda bir yaptığı bu foruma karşı sivil toplum örgütleri eş zamanlı olarak Alternatif Dünya Su Forumu düzenledi. Burada dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından pek çok su aktivisti bir araya gelerek devletlerin ve şirketlerin suyu sonuna kadar kullanıp kirletmesine karşı insanların suya erişim hakkının ve doğanın savunulması gerektiğini söylüyordu. Alternatif Forum’un sona ermesiyle sorunların bitmediği, bilakis su hakkı mücadelesinin daha yeni başladığı anlaşılıyordu. İşte bu sinerjiyle Avrupa ve Dünya Sosyal Forumlarının aktif olduğu dönemde Alternatif Dünya Su Forumu’nu düzenleyen unsurlar Su Hakkı Kampanyası’nı kurdu.

Su Hakkı Kampanyası, 2010 yılından bu yana suyun ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesine karşı çıkmak, büyüyen su krizine dikkat çekmek, su varlıklarını korumak, tüm canlıların suya adil erişimini sağlanmak ve suyun temel bir insan hakkı olarak tanınmasını sağlamak için mücadele ediyor. Bu doğrultuda çeşitli konferans, sempozyum, toplantı, atölye çalışması, imza kampanyası ve film festivali gibi faaliyetler düzenliyor ve kitaplardan raporlara çeşitli araştırmalara imza atıyor. Kampanya, Batman, Diyarbakır, Van, İstanbul ve İzmir kentlerinde belediyelerle atölye çalışmaları, konferanslar ve forumlar düzenledi. Önemli faaliyetlerinden biri de imza kampanyaları oldu. Bunlardan ilki 2012 Ekim – 2013 Aralık arasında gerçekleşen Su Hakkı Anayasal Güvence Altına Alınsın! adlı imza kampanyasıydı. 2015 Aralık ayında başlatılan Susarak Yaşanmaz, Susuz Hiç Yaşanmaz! adlı imza kampanyasıyla ise yerel yönetimlerden musluklarımızdan temiz ve içilebilir lezzette su akması için, su hizmeti altyapılarını kamu kaynaklarıyla yenilemeleri ve temel ihtiyaçlarımız (içme, beslenme ve temizlik) için gerekli olan suyu hanelerimize ücretsiz sağlamaları talep ediliyor.

Kampanyanın yayınladığı çalışmaların bazıları:

- Uluslararası Su Hakkı Sempozyumu (2011),

- Yeni Bir Su Politikasına Doğru: Türkiye’de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler (2011),

- Suyun Özelleştirilmesi ve Su Hakkı (2012),

- “Su Kanunu Tasarısı” Eleştirisi ve Alternatif Su Kanunun Tasarısı (2014),

- İstabul’un Su Krizi ve Çözüm Önerileri (2014)

Su Hakkı Kampanyası 2012’den bu yana Açık Radyo’da (94.9) her hafta Salı günü 16.00’da Su Hakkı adıyla bir radyo programı yapıyor ve sunuyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için www.suhakki.org’u ziyaret edebilirsiniz.