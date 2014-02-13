STV'den peygamber sahnesi savunması: Tomar tomar paralar fışkırınca...

Samanyolu TV'deki Şefkat Tepe dizisi peygamber sahnesi ile tartışmalara yol açmıştı. Yapılan eleştirilere cevap bugün geldi. Açıklamada "çıkan haberler Fethullah Gülen cemaatine saldırı" olarak nitelendi. Yapılan haberleri "kara propaganda olduğunu" savunan Samanyolu, "Rüşvet soruşturmasıyla tomar tomar paralar fışkırınca gündemi değiştirmek için Camia'ya saldıran iktidar yandaşı medya pervasızca yalan uyduruyor" iddiasında bulundu.

'Şevkat Tepe üzerinden cemaate saldırıyorlar'

Samanyolu'nun iddiasına göre 'kamyon kasasında Peygamber sahnesi' için yapılan haberler, Gülen cemaatine yönelik yeni bir kara propaganda tezgahı. Samanyolu diziyle ilgili haberinde şunları yazdı;

"Camiaya çamur atmakta sınır tanımayan hükümete yakın medya, şimdi de Şefkat Tepe dizisindeki bir rüya sahnesi üzerinden kara propaganda başlattı. İlahiyatçılara göre Peygamber Efendimiz'in (S.A.S) rüyayı şereflendirmesinin anlatıldığı sahnede dinen bir sakınca yok."

'Dizinin yüksek reytingleri rahatsız etti'

Samanyolu büyük eleştiri alan sahne için "Şevkat Tepe dizisinin reytingi mi rahatsız etti?" diyerek, rüyada Hazreti Muhammed'in görülmesine dair binlerce örnek olduğunu savundu.

Samanyolu'nun haberinde, "Şefkat Tepe'deki sahneyi dine ihanet gibi göstermeye çalışanlar, benzer bir sahnenin Dünya'nın en önemli yapımlarından biri olan Çağrı filmine de konu edilip, sinema tekniği kullanılarak Peygamberimiz'in (sas) anlatıldığını görmezden geliyor" denildi.

Peygamber ışık hüzmesi olur mu?

Samanyolu, olay yaratan sahnede Peygamberin bir 'ışık huzmesi' olarak resmedilmesine gelen eleştirileri de "Sadece sinemeda değil edebiyatta da asırlar boyunca Efendimiz (sas) anlatılırken soyut kalması adına GÜL, YAĞMUR, NUR gibi farklı kavramlardan istifade edilmişti" savunmasını yaptı.

Bu teze dayanak olarak da İlahiyatçı Rıdvan Kızıltepe'nin şu ifadaleri yayınlandı:

"Soyut olan şeyi siz bir görsel malzemede anlatmaya çalışıyorsunuz müşahaslaştıracaksınız. Ve burada bir takım objelerden istifade edilir ki Çağrı filminde Efendimiz (S.A.S) temsilen bir asa kullanıldı. İşte devenin duruşu kullanıldı. Şimdi ışıkta özellikle bu tip nurani şeylerde dua gibi hemen hemen bütün dünyada kullanılan bu işi resmeden çok önemli tekniklerden bir tanesidir."