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Samanyolu Haber'den Hakan Fidan'a övgü

Samanyolu Haber: Hakan Fidan, göreve geldiği günden bu yana çok önemli işlere imza atıyor

14 Kasım 2013 11:22

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen medya organları uzun zamandır MİT ve Hakan Fidan aleyhinde haberler yapıyordu. Ancak Samanyolu Haber'de yayınlanan haberde MİT ve Hakan Fidan'a övgüde bulunuldu.

MİT'in ve teşkilatın müsteşarı olan Hakan Fidan'ın hem çözüm süreci hem de dış politikada hayati bir rol üstlendiğinin vurgulandığı haberde Fidan'a yönelik övgüler ilgi çekti. Haberde, "gerek terörün sona ermesi için ortaya konulan çaba gerekse Irak ile ilişkilerin kazandığı yeni seyirde Fidan'ın rolü Türkiye için kazanç olarak değerlendiriliyor" denilirken Fidan'ın mekik diplomosisine dikkat çekildi.

Kısa süre öncesine kadar Cemaate yakın televizyon kanalları ve gazetelerde MİT'e yönelik eleştiriler yer alırken, Hakan Fidan için de hayli sert yazılar kaleme alınmıştı. Samanyolu Haber'de yayınlanan haber bir ilk anlamı taşırken "perde arkasında farklı gelişmeler mi yaşanıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Samanyolu Haber'de yayınlanan haberin metni:

"MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın politikadaki önemli rolü dikkat çekiyor.

Türkiye gerek terörün bitirilmesi gerekse dış politikada son dönemlerde önemli hamleler yapıyor.

Çözüm sürecinin devam ettirilmesi ve bölgemizde yürütülen dış politikada olumlu adımların atılmasında, MİT Müsteşarı Hakan Fidan 'ın çabaları dikkat çekiyor.

Fidan, göreve geldiği günden bu yana çok önemli işlere imza atıyor.

Türkiye bir yandan çözüm sürecini devam ettirme gayretlerini sürdürürken diğer yandan da bölgesel dış politikada önemli adımlar atıyor. Aylardır şehit cenazelerinin gelmemesi bütün Türkiye'yi olduğu kadar doğu ve güneydoğu  halkını da mutlu ediyor.

Çözüm sürecinin koordinasyonunda atılan adımlarla birlikte dış politikada da aktif bir sürece girilmesi Türkiye'nin bölgesindeki önemini ön plana çıkarıyor.

Irak ile ilişkilerin düzelmesi ve Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin sürece dahil edilmesiyle ilgili önemli adımların atılmasında Mit Müsteşarı Hakan Fidan'ın rolü dikkat çekiyor.

Çözüm süreci başta olmak üzere Suriye, Mısır gibi birçok alanda hükümetin politikasının uygulanmasında büyük rol sahibi olan Fidan'ın sürecin kesintisiz devam etmesi için yürüttüğü mekik diplomasisi önemli görülüyor.

Gerek terörün sona ermesi için ortaya konulan çaba gerekse Irak ile ilişkilerin kazandığı yeni seyirde Fidan'ın rolü Türkiye için kazanç olarak değerlendiriliyor."

İşte Samanyolu Haber'de yayınlanan Hakan Fidan haberinin videosu:

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