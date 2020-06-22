Stuttgart sokaklarında "iç savaş gibi" görüntüler: Uyuşturucu kontrolüne tepki gösterenler sinirini mağazalardan çıkardı

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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Stuttgart kentinde yüzlerce kişi sokaklarda protestolar düzenledi, dükkanların camlarını kırdı, yağmaladı ve polise saldırdı. Almanya yetkilileri, "daha önce eşi benzerini görmedikleri bu taşkınlık" karşısında şoke olduklarını ifade etti.

Yarısı Alman vatandaşı olan 24 kişi olaylar sebebiyle gözaltına alınırken, 19 polis memuru yaralandı. Stuttgart Emniyet Müdürü Franz Lutz, "Gördüklerim sonucunda dilimi yuttum. 46 yıldır görevdeyim, hiç böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Stuttgart Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre eylemler, polisin 17 yaşında bir kişinin uyuşturucu taşıyıp taşımadığını kontrol etmesinin ardından başladı.

Şehrin en büyük meydanı olan Schlossplatz'taki birçok kişi kısa süre sonra polisin üzerini aradığı adamın etrafında toplanıp polise taş ve şişe atmaya başladı. Protestoculardan bazıları sopalarla polis arabalarının camlarını kırdı.

Yerel kanal SWR'ye göre bir mücevher ve bir telefon dükkanı tamamıyla soyuldu. Toplamda 9 mağazanın yağmalandığı ve 14'ünün de tahrip edildiği ifade edildi.

Protestoların yatıştırılması 4 buçuk saat sürerken, Sosyal Demokrat Pati bölge milletvekili Sascha Binden, "iç savaş gibiydi" yorumunda bulundu.

Polis, eylemlere katılan kişilerin siyasi bir gerekçesi olmadığını ve "partici insanlar" olduklarını ifade etti.