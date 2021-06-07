Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den ayrılarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile sözleşme imzalayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz transferi resmen açıklandı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Fenerbahçe 'den ayrılan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Alman kulübü transferi Türkçe sözlerle "Hoşgeldin Ömer Faruk Beyaz" diyerek duyurdu. Genç futbolcu transferiyle ilgili olarak ilk röportajını kulüp kanalına verdi ve şu açıklamalarda bulundu:

"Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Stuttgart'ın harika bir futbol geleneği var ve geçmişte de çok güzel hikayeler yazan bir kulüp. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum.

Şehri henüz daha tam gezmedim ama gördüğüm kadarıyla oldukça güzel. Şimdiden sabırsızlanıyorum.

Genç oyunculara şans veren bir kulübün bünyesinde bulunduğumu biliyorum. Takımımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Mercedes-Benz Arena'ya taraftarımızın karşısına çıkmayı 4 gözle bekliyorum.

Kazanacağım başarılarla kulübüme bana duyduğu güvenin karşılığını vermek istiyorum. İlk günden itibaren bunun için çok çalışacağım."