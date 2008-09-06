Nazire Şenlendirici, Deniz Seki'nin "Nazire ile eşofmanlarımızı giydik, Hüsnü'ye gittik" açıklamasını yalanlayınca ortalık karıştı. Bu karmaşaya son noktayı koyan, "Medenice hareket edip stüdyomda buluştuk" sözleriyle Hüsnü Şenlendirici oldu.



Yaptığımız en doğru hareket



Hayatındaki iki kadının basın yoluyla sürekli atışmasına dayanamayan Hüsnü Şenlendirici ise olayın perde arkasını anlattı. Şenlendirici "Nazire Hanım ile Deniz Seki, ben stüdyoda çalışırken yanıma geldiler. Onları görünce çok şaşırdım. Üçümüzün bir araya gelmesi, 1,5 yıldır, yani bu mevzular başladığı günden bu yana yaptığımız en doğru hareketti" dedi.



Her ikisini de kutluyorum



Ünlü klarnetçi sözlerine şöyle devam etti: "Kimse 'Helal olsun, çirkefleşmeden oturup konuşmuşlar' demiyor. Herkes bir pislik arıyor. Neden? Medeni üç insan bir araya gelip, konuşamaz mı? İnsan gibi bir davranış sergilemişiz, eleştiriliyoruz. Kaldı ki ben bu iki kadını da böyle bir davranışta bulundukları için kutluyorum. Çok doğru bir hareket yaptılar."

