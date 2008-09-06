T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Stüdyomda buluştuk'

Hüsnü Şenlendirici, Deniz'in ve Nazire'nin iddialarına son noktayı koydu

06 Eylül 2008 03:00

Nazire Şenlendirici, Deniz Seki'nin "Nazire ile eşofmanlarımızı giydik, Hüsnü'ye gittik" açıklamasını yalanlayınca ortalık karıştı. Bu karmaşaya son noktayı koyan, "Medenice hareket edip stüdyomda buluştuk" sözleriyle Hüsnü Şenlendirici oldu.

Yaptığımız en doğru hareket

Hayatındaki iki kadının basın yoluyla sürekli atışmasına dayanamayan Hüsnü Şenlendirici ise olayın perde arkasını anlattı. Şenlendirici "Nazire Hanım ile Deniz Seki, ben stüdyoda çalışırken yanıma geldiler. Onları görünce çok şaşırdım. Üçümüzün bir araya gelmesi, 1,5 yıldır, yani bu mevzular başladığı günden bu yana yaptığımız en doğru hareketti" dedi.

Her ikisini de kutluyorum

Ünlü klarnetçi sözlerine şöyle devam etti: "Kimse 'Helal olsun, çirkefleşmeden oturup konuşmuşlar' demiyor. Herkes bir pislik arıyor. Neden? Medeni üç insan bir araya gelip, konuşamaz mı? İnsan gibi bir davranış sergilemişiz, eleştiriliyoruz. Kaldı ki ben bu iki kadını da böyle bir davranışta bulundukları için kutluyorum. Çok doğru bir hareket yaptılar."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24