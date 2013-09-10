Stüdyo dairelere yasak geliyor

Yönetmelikte yapılan değişiklikle stüdyo tipi daire olarak adlandırılan 1+0 dairelere yasak geliyor. Yeni yönetmeliğe göre, bir daire en az 27 metrekare olacak ve arada kapı olmasa da 1 salon ve 1 odadan oluşacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşa edilecek yapılarda uyulması gereken standartları Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile belirledi.

8 Eylül Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik bazı çevrelerin “Bizim aile yapımıza uygun değil” diye eleştirdiği stüdyo daire olarak ifade edilen 1+0 daire dönemini kapatacak.

Habertürk gazetesinin haberine göre, yeni düzenlemede en küçük dairede oturma odası en az 12, yatak odası 8, mutfak 3.3, banyo 3 ve tuvalet 1.2 metrekare olacak. Böylece bir daire toplamda 27 metrekareden daha küçük olamayacak. Buna göre yatak odası oturma odasının bir nişi (girintisi) olsa bile en az 8 metrekare olacak. Yani arada kapı olmasa bile ayrı bir oda yapılması zorunlu olacak. Yönetmeliğe göre 3 veya daha az odalı konutlarda yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzenlenebilecek. Yani diğer alanlar (yatak odası ve oturma odası ile mutfak) ayrı olacak. Eski yönetmelikte aynı madde olmasına rağmen oturma ve yatak odası büyüklükleri belli olmadığı için müteahhitler niş (girinti) yöntemi ile yönetmeliği deliyordu. Artık odaların büyüklüğü belli olduğu için müteahhit oturma odasına ek olarak 8 metrekarelik yatak odasını yapmak zorunda.

Merkezlerden gazino gitti

Hazırlanan yönetmelikte ilginç bir değişiklik de şehirlerin merkezlerine getirilen merkezi iş alanı tanımında oldu. Eski yönetmelikte merkezi iş alanı tanımı yapılırken olması gerekenler arasında sayılan gazino yeni tanımda yerini camiye bıraktı. Yeni yönetmeliğe göre kentin merkezinden uzakta olan yerleşim yerlerinde merkezi iş alanları olmayacak, daha önce merkezi iş alanlarında gazino açılabiliyordu şimdi açılamayacak. Şimdiye kadar merkezi iş alanlarında mescit açılmakta, ancak alan tanımında cami olmadığından cami açılamasında imar planı yönünden zorluklar bulunuyordu, şimdi bu alanlarda cami yapılabilecek. Vergi.com.tr internet sitesi uzmanları yapılan bu değişikle ilgili olarak “Yapılan bu değişikliklere göre, kent merkezlerinde örneğin Beyoğlu Caddesi, Bağdat Caddesi ve Kadıköy meydanı ile ilgili imar planlarında gazino yer almayacağından bu yerlerde içkili gazinolar açılamayacak” yorumunda bulundu.