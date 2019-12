Oyuncu Selçuk Yöntem, Londra'da geçinmek için garsonluk ve striptiz kulüplerinde sunuculuk yaptığını açıkladı.



Kamuran Tapul'un sunduğu 'Bir Yıldız Masalı' programına konuk olan oyuncu Selçuk Yöntem, gençlik yıllarında Londra'da garsonluk ve striptiz kulüplerinde sunuculuk yaptığını söyledi.



Her şeyi yaptım



Usta oyuncu, "İnsan hayata tutunmak, para kazanmak için her şeyi yapmak zorunda kalıyor. Ben de hiç İngilizce bilmeden, ezberlediğim birkaç kelimeyle striptiz kulüplerinde sunuculuk yaptım. Anonsu yapıp sahneden iniyordum. Soru soranlara ise sadece 'Evet' ya da 'Hayır' gibi cevaplar veriyordum" dedi. Kızı Iraz Yöntem, Oktay Kaynarca, Kıvanç Tatlıtuğ ve küçük oyuncu Batuhan Karacakaya'nın da katıldığı programda hem duygusal hem de komik anlar yaşandı. Tapul'un, Kaynarca ile Yöntem'e "Birbirinize ne güzel bakıyorsunuz" demesi üzerine, nam-ı diğer 'Adanalı' aralarındaki dostluğu şöyle tanımladı: "Aramızda özel bir bağ var. Kızından ve eşinden daha çok beni görür!"



Faka bastırdım



Yöntem'e bir de puro ikram eden Kaynarca daha sonra puroyu ünlü oyuncunun çantasından aldığını itiraf etti. Yöntem'in kendisine her gelişte, odasından kıyafetlerini aldığını söyleyen Kaynarca "Evime gelir ve 'Bunları aldım' der, gider. Ama bu kez ben faka bastırdım" dedi.