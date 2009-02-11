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Sağlık

Stresten yoga yaparak arının

Yoga dersleri ile stresli iş günlerinin ardından hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirme fırsatı bulabilirsiniz.

11 Şubat 2009 02:00

Doğru nefes alma, gevşeme ve duruş tekniklerinin öğretildiği yoga dersleri ile stresli iş günlerinin ardından hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirme fırsatı bulabilirsiniz.

Türkiye'nin ilk transformal nefes terapisti ve yaşam koçu Nevşah Fidan'dan eğitim alan Mayadrom Sports Center yoga eğitmenleri ile yoga yapabilirsiniz.

Kan dolaşımını ve metabolizmayı hızlandırmanıza yardımcı olan yoga, aynı zamanda güçlü ve esnek bir omurgaya sahip olmanızı sağlayacak.

Bedeni ve nefes egzersizlerini kontrol ederek zihni dinginleştirmeyi sağlayan yoga, kasları, eklem yerlerini, iç organları ve sinir sisteminizi güçlendirmede de etkili olacak.

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