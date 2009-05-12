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Dünya

'Stresli' ABD askeri 5 silah arkadaşını öldürdü

Savaş nedeniyle stres altında olan askerlerin tedavi edildiği Bağdat'taki bir klinikte ABD askeri, 5 silah arkadaşını öldürdü

12 Mayıs 2009 03:00

Bağdat’ta bir Amerikan askeri, beş silah arkadaşını öldürdü. Olay, savaş nedeniyle stres altında olan askerlerin tedavi edildiği bir klinikte meydana geldi. Amerikan askeri 5 kez cinayet ve şiddetli saldırıyla suçlandı. 

ABD Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’taki en büyük ABD askeri üssü olan Camp Liberty’de bulunan klinikte yaşanan olayda arkadaşlarını öldüren asker gözaltına alındı.

Amerikalı Tümgeneral David Perkins, ABD'nin Almanya'nın Bamberg kentindeki 54. İstihkam Taburundan Çavuş John M. Russell hakkında dava açıldığını söyledi.

Perkins, ölenler arasında iki askeri hekim bulunduğunu ifade etti, aynı zamanda ordunun, Irak'ta yeterli akıl sağlığı kurumu bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da olay “korkunç bir trajedi” olarak nitelendirilirken, ABD Başkanı Barack Obama’nın da büyük bir şok yaşadığı ve konunun araştırılması için talimat verdiği kaydedildi.

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