Stresle mücadele etmenin yollarını öğrenin

İş, sıcaklar, ev, çocuklar… “Stres yapacak o kadar çok şey var ki” diyorsanız, stresi yenmenin yollarını bilmiyorsunuz demektir.



“Her şey de beni buluyor” diye başlayan cümleleri bu aralar çok fazla kullanıyorsanız, çok fazla stres altındasınız demektir. Oysa sorunları bir kenara bırakıp rahatlamak ve içinde bulunduğunuz stresli ortamdan kurtulmak için yapabileceğiniz birçok şey var.



Konuşun



Konuşmak her zaman sorunların çözümü için en uygun yoldur. Güvendiğiniz bir arkadaşınıza derdinizi anlatmak, sorunlarınıza çare olabilir. Stresli olduğunuz günlerde yakın bir arkadaşınızı arayarak onunla buluşabilir, güzel bir yerde kahve içerek dertlerinizden uzaklaşabilirsiniz. Unutmayın, dertler paylaştıkça azalır. Sorunların üstesinden tek başınıza gelmeye çalışmak kendinizi kandırmak olur



Not tutun



Yapmak istediğiniz şeyleri not alın ve bunları uygulamaya çalışın. İstediklerinizi yapmayı başarmak size iyi gelecektir. Böylece stresten bir süreliğine de olsa uzaklaşmış olursunuz.



Gülümseyin



Gülmek, stresin en iyi ilaçlarından biridir. Güldüğünüz zaman kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Eğer gülmek için bir nedeniniz yoksa, komik bir film izleyin ya da bir kitap okuyun. Hiçbiri hoşunuza gitmezse çocuğunuza sorular sorun., aldığınız cevaplar sizi keyiflendirecektir.



Güne kahvaltıyla başlayın



Stresi yenmekle kahvaltının ne alakası var demeyin. Sabahları iyi bir kahvaltı yapmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlarken, aynı zamanda güne enerji dolu başlamanıza da katkıda bulunur. Gün içinde stres nedeniyle baş ağrılarınız varsa, kahvaltı bu ağrıları geçirecek en iyi yoldur. Kahvaltı etmediğiniz zaman metabolizmanız yavaş çalışır; bu da kendinizi yorgun hissetmenize neden olur.



Tatil yapın



Tatil yapmak gibisi yoktur. Eğer mümkünse kendinizi stresli hissettiğiniz zamanlarda kısa da olsa bir tatile çıkın. Eşiniz ve çocuklarınızla çıkacağınız tatil sizi rahatlatacaktır.



Lifli gıdalar



Lifli gıdalar kendinizi iyi hissettirir; bu nedenle bol bol fındık, tam tahıllı besinler ve meyve tüketmeye çalışın. Lifli besinler vücudunuzdaki stres hormonunun azalmasına yardımcı olurken, toksinleri ve bakterileri de kolayca atmanızı sağlar. Ayrıca kandaki şeker seviyesini düzenleyerek ruh halinize iyi gelir.



Müsli yeyin



Bir tabak müslinin sizi rahatlatabileceğini biliyor muydunuz? Uzmanlar, yatağa girmeden bir saat önce yiyeceğiniz müslinin size iyi gelebileceğini belirtiyorlar.



Trafikten kaçın



Trafikte kalmak, stres seviyesini artıran en önemli nedenlerden biridir. Bu nedenle trafikten kaçmaya çalışın. Bir yere giderken trafiğin az olduğu saatleri ya da yolları seçin. Eğer mümkünse gideceğiniz yere yürüyerek gitmeye çalışın. Böylece trafikten kaçmış olursunuz.



Yastığınıza lavanta sürün



Lavantanın ferahlatıcı etkisinden yararlanabilirsiniz. Lavantanın aromasını yastığınıza ya da çarşaflarınıza sürerseniz, uyurken kendinizi çok iyi hisseder, sabahları daha iyi kalkarsınız. Ayrıca lavanta stresten uzaklaştırır.



İlaç tüketmekten kaçının



Bazen ilaçların yan etkisi kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Eğer düzenli olarak bir ilacı kullanıyorsanız, bu ilacın yan etkilerini doktorunuza sorun ve rahatsızlık hissederseniz doktorunuzdan ilacı değiştirmesini isteyin.



Stresten uzak durun



Sizi strese sokan olayları not alın. Örneğin eşiniz, çocuklarınız, kayınvalideniz ya da arkadaşlarınız strese neden oluyor olabilir. Onlar karşısında fiziksel ya da duygusal olarak nasıl tepki vermek istediğinizi yazabilirsiniz. Örneğin bağırmak istiyor olabilirsiniz ya da ağlamak. Bunları yazmak en azından sizi rahatlatacaktır.



Eğlenceli kişilerle birlikte olun



Herkesin hayatında, kendini sürekli stresli ya da üzgün hisseden kişiler vardır. Fakat stresli olduğunuz zamanlarda bu kişilerle görüşmek sizi daha da kötü hissettirir. Böyle zamanlarda mümkün olduğu kadar eğlenceli kişilerle birlikte olmanızda fayda vardır.



Hayvanlarla oynayın



Hayvanlarla oynamak strese bire birdir. Eğer evinizde kediniz, köpeğiniz ya da kuşunuz varsa onunla vakit geçirin. Yoksa bir arkadaşınızın hayvanını sevebilir ya da sokaktaki kedilerle oynayabilirsiniz.



Badem yiyerek rahatlayın



Size sadece bir kuruyemiş gibi görünse de aslında işlevi çok büyüktür. Sindirim sistemi üzerinde etkili olduğu gibi E vitamini bakımından da zengindir. Aynı zamanda stres üzerinde de etkilidir. Badem yemek sizi rahatlatacağı gibi kilo da aldırmaz. Çünkü 10 adet bademde sadece 77 kalori vardır.



Sakız çiğneyerek stresi yenin



Yapılan araştırmalar sakız çiğneyen kişilerin çiğnemeyenlere oranla daha az stresli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle fırsat buldukça sakız çiğneyebilirsiniz.



Derin nefes alın



Stres altında olduğunuz zaman daha çabuk nefes alırsınız. Oysa derin ve yavaş nefes almak stresi azaltır. Stresli olduğunuz zamanlarda 10-15 dakika boyunca derin nefesler alıp, verin.



Bol bol su için



Susuzluk strese neden olan sebeplerdendir. Fazla kafein alımı ve kuru hava, susuzluğa neden olur ve özellikle 40 yaşın altındaki kadınlar bu sorunla oldukça sık karşılaşır. Bunu yenmek için bol bol su için.



Orgazmı yaşayın



Orgazm olmak stresi uzak tutar. Çünkü orgazm sırasında salgılanan endorfin hormonu vücudun rahatlamasını sağlar. Bu nedenle eşinizle aranızı iyi tutmaya ve stresten uzak kalmak için düzenli bir cinsel yaşama sahip olmaya özen gösterin.



Egzersiz yapın



Egzersiz yapmak, kan akışını düzenlerken, stres hormonlarının da dağılmasını sağlar. Araştırmalar 30 dakika süren bir yürüyüşle stres, depresyon ve kötü düşüncelerin azaldığını gösteriyor.



Uyuyun



Gözlerinizi kapadığınızda stres hormonları azalmaya başlar. Özellikle uykuya daldıktan sonra, ilk birkaç saat içinde bu hormonlar yok olur. Bu nedenle kendinizi stresli hissettiğinizde gün içinde de olsa uyumaya çalışın.



(Seda)