Stres ve umutsuzluk cinsel sorunları artırıyor

6 ay seks yapılmazsa ilişki kopar haftada en az 2 ile 5 defa normal

İnternet haz almak için kullanılıyor

Gençlerin cinsel ilişki yaşı 12’ye kadar indi



Alkolle alınan ilaçlar sertleşmeyi engeller, istek yoksa hap işe yaramaz

Farelerin ilişkilerini inceleyerek bağlılık hapı yapılabilir

Erkek çocukla gurur duyuluyor ama kız çocuk düşünülmüyor

R akamlarla ASAD’ın araştırması

Aile Sağlığı Araştırma Derneği (ASAD) “Modern Hayat ve Cinsellik Araştırması” yaptırdı. Bu araştırmaya göre, modern hayat ve ekonomik krizin yol açtığı sıkıntı, stres, keyifsizlik, umutsuzluk cinsel problemleri artırıyor.Cinsel sorun yaşayan erkek sayısı son aylarda hızla arttı. Peki ne oluyor? Çiftler arasında aldatma artıyor mu? Kriz nedeniyle eve kapanan çiftler birbirlerine sırtlarını dönüp yatıyor mu, yoksa çocuk mu yapıyor? İnternet ortamında seks yapanlar artıyor mu? Stres erkeklerde ne gibi sorunlar yaratıyor? Kriz, çalışan çiftlerin ilişkilerini nasıl etkiliyor? Evde oturan kadın bundan nasıl etkileniyor? Yaşı 30 ile 45 yaş arasındaki bekâr erkekler ekonomik kriz nedeniyle uzun süreli ilişkilerden daha çok mu kaçıyor, yani sorumluluk istemiyorlar mı? Ezcümle araştırma sonucundan krizin cinsel hayatı bıçak gibi kestiği sonucu çıkınca ASAD Başkanı Prof. Halim Hattat’ın kapısını çaldık. Hattat Vatan gazetesinden Elif Ergu'ya verdiği röportajda, krizden bu yana Aile Sağlığı Araştırma Derneği’ne cinsel sorunlar nedeniyle başvuran erkeklerin sayısının yüzde 30 arttığını söyledi:Her zaman asıl sorun çiftlerin konuşamamasıdır.Evet. Aslında görmezden gelmiyor ama “Bizim cinsel bir problemimiz var” diye oturup konuşmuyorlar. Erkekler genelde bu sorunla hiç yüzleşmiyor, kadınlar da “Yanlış anlaşılırım” korkusu yaşıyor. Kadın erkeği bu nedenle doktora yollamaktan çekiniyor, kadın erkekten şikâyetçi olsa da bunu söyleyemiyor. Erkek “Sen beni yetersiz mi buluyorsun?” diyecek diye kadınlar susuyor. Yoğun yaşam temposu, stres, ekonomik krizle birlikte artan sorunlar erkeklerde cinsel istek eksikliği yaratıyor.Evet. Hali yok, yorgun, zihni meşgul. Stresteki erkek cinsel istek duymuyor. Araştırma sonucuna göre, sertleşme problemi şikâyetleri yüzde 35 ve cinsel istek azlığı yüzde 11 arttı.Beraber paylaşım içinde olsalar da erkek daha çok etkileniyor. İçine kapanık, özgüven sahibi olmayan erkek düşünceli oluyor. Genelde ilişkilerde erkek stres ile iş kaygısı yaşıyorsa eşiyle ilgili birlikte iyice olumsuzlaşıyor.Kadın “Beni artık beğenmiyor” diye düşünüyor. Erkek ise bir kere başarısız olursa bunun arkası gelir diye düşünüp erteliyor. Konuşsalar belki de kopma olmayacak.6 ay.Evet. Bir yıl ilişkiye girmeyen çiftler var. Hatta daha fazla. Bunu hiç konuşmayanlar da çoğunlukta.Bu doğru. Yapılan araştırmalarda da kadın da erkek de önemli diyor. İyi bir cinsel birliktelik diğer sorunları ortadan kaldırabiliyor. Menopoz sonrasında da önemli. Bunu da özellikle söylemek istedim, çünkü bunun aksini düşünenler çoğunlukta. Araştırmada “Seks önemli mi?” sorusuna erkeklerin yüzde 93’ü, kadınların yüzde 81’i önemli dedi.Ayda bir de olabilir, iki kere de olabilir bir evlilikte. Haftada 2-3 de olabilir. Ama araştırmalarda insanların ayda 2 ila 5 arasında cinsel istek duydukları ortaya çıkıyor. Bu çiftler arasında bir koordinasyondur. İlişkilerin karşılıklı tatmin edici olması, periyodik olması önemli. Bir kere yapıp sonra 6 ay bekleniyorsa bu normal değil.Kadın ve erkek farklı etkileniyor. Çünkü aşk ve seksi farklı değerlendiriyorlar. Aşk ve seks bence de ayrı. İlla seks için aşık olmak gerekmiyor. Kadın hızlı ilişki içinde olsa da duygusal düşünüyor, “Bu ilişkiden uzun süreli ilişki çıkar mı?” diye soruyor. Erkekler ise arkasını düşünmüyor, yalnızca seks düşünüyor.Erkeklerde uzun süreli ilişki ya da evlilik sorumluluk hissi yaratıyor. Keyifsiz ortamlarda, kriz dönemlerinde erkekler bundan kaçıyor.10 erkekten 6’sı interneti haz almak için kullanıyor. Kadınlarda da 10 kadından 3’ü... Bu çok yüksek bir oran. Eve gelince başını bilgisayardan kaldırmayan, “Oyun oynuyorum” diyen kişilerin çoğu internette seks de yapıyor. İçinde gelen dürtüleri tatmin ediyorlar, o kadar. Ve gizli yapıyorlar bunu. Erkekler kendini biraz da böyle keşfediyor.Eşleriyle yapamayacaklarını internette yapıyorlar. Bu aslında çok yanlış bir düşünce. İnternette seks yapan kişilerde zaman içinde gerçek ilişki yaşamakta sorun çıkıyor. İnternet karşısında tatmin olup gerçekte olamıyor. Çünkü ortam, sözler, davranış biçimleri, koku... Gerçek ilişkide her şey var. Programlaşmış bir şeyi izleyerek seks yapması sorunları da getiriyor.En çok penis boyutu ve hacmini soruyorlar. 18 ve 30 yaş grubu arasındaki erkekler çok arıyor bizi. Avrupa’da ise 40-70 yaş arası arıyor. Bizde cinsel eğitim eksikliği olduğu için sorun olmadan daha çok gençler merakları için de arıyor. Şikâyetlerde en çok penis soruları var, erken boşalma sorunu çok, kadınlarda orgazm, kızlık zarı ve isteksizlik sorunları var. Arayanların yüzde 20’si kadın, gerisi erkek.Evet. Kadınlar çok da anlatmıyor. Neden Türkiye’de vajinismus vakaları var? Kadın neden korkuyla ilişkiye giremiyor. Bu tamamen yetiştirilişle ilgili. Kız çocuklar baskı görüyor, erkeklerle arkadaş ortamında büyümüyor. Erkeğe dokunmayı Türkiye’de birçok kadın bilmiyor. Aynı şekilde kendi vücutlarına da dokunamıyor.Şimdilerde şehirlerde büyüyen gençlik arasında cinsellik yaşının düştüğü bir gerçek.Gençler arasında da şu aralar olmayacak derecede özgür davrananlar artıyor. Her şeyi bildiklerini sanıyorlar ama kendilerini koruyamıyorlar. Yaşları küçükken profesyonellerle tanışıyorlar. Erkek çocuklarının ilişkiye girme yaşı çok aşağı indi.10 yaşından itibaren aslında kız ve erkek çocuklarda cinsel istek başlar.12 yaşlarında deneyenler var. Ama hâlâ ülkemizde cinsellik tabu. İnternette kimseye soramadıkları sorulara yanıt arıyor gençler. Ailesine, arkadaşlarına, doktora soramadıklarının yanıtlarını internette alıyorlar. Telefon hatlarımız var, arayıp istediklerini sorabiliyorlar ama bundan bile kaçıyorlar, internet daha kolay geliyor.Türkiye’de reçeteyle ilaç alan erkek sayısı yüzde 14. Genelde Türkiye’de el altından alınıyor “Yurt dışından geldi bu, çok özel” denilen ilaçları alıyorlar. O hapları kullanmanın etki etmediğini görenler çok panik oluyor.Garantisi yok. Bu haplar için cinsel istek olmalı, uyarılma olmadan olmaz. İstek olursa bu haplar etkili oluyor. Hapların etkisi istekten sonra geliyor. Hapı yutup “Dünyanın en biyolojik adamıyım” demek mümkün değil. Bana gelen hastaların çoğu bu hapları deneyip de başarısız olanlar. Yapılan birçok yanlış var.Örneğin, “Çok alkol alırsam erken boşalmam” diyor ama yeterince sertleşemiyor. Kalp, şeker hastalığı, yüksek tansiyonu olup sertleşme problemi yaşıyorlar, bunu bir doktora başvurmadan çözmeleri mümkün değil. “Benim her şeyim normal, haftada iki gün ilişki kuruyorum” diyor, eşi ise “Hiçbir zaman ilişki için yeterli sertlik yok” diyor. Genelde dışarıda tatmin olan erkekler eşleriyle yaşadıkları cinsellikte başarılı olmayanlar. İnternette bir hareket görüyor, karısıyla yapmaya çekiniyor, dışarıda biriyle yapılıyor, oysa cinsellik formüle edilemez. Kadınlar da kocalarının değişik isteklerinin olduğunu bilmeli, samimiyet ve zekâyla kocayı yönlendirmesi lazım.Süregelen ilişkisinde garanti ihtiyacı duymayabilir bir erkek ama yabancı bir kadın için bunu ister.İstikrardan kaçınan, sorumluluk taşımayan ilişkilere yönleniyor erkekler. Bunun nedenlerinden biri de kriz. Önünü arkasını düşünmeyeceği ilişki yani yalnızca seks istiyor erkekler. O kadar. Buna fast food seks diyoruz.Yapılmış araştırmalar var bu konuda. Farelerle ilgili araştırmalar. Fındık fareleri aileleriyle birlikte yaşıyor, karı koca ilişkileri sonsuz kuvvetli. Dağ faresi ise vurdu kaçtı tipinde, dönüp bakmıyor çocuk mu var yok mu? Hangi kadınlar birlikte oldu? Araştırmalar yapılmış, fındık farelerinde oksitosinin diğer farelere oranla daha çok olduğu görülmüş. İnsanlarda oksitosinin yüksek olduğu durumlarda birliktelik daha kuvvetli oluyor. Bunun üzerine çalışılıyor şu anda.Neden olmasın?Kadınların büyük çoğunluğu kocalarına orgazm olup olmadığını hissettirmiyor. Kocalar bilmiyor eşlerinin cinsellikten tatmin olup olmadığını. Bunun değişmesi lazım.Bizim toplumumuzda kız çocuk erkek çocuk ayrımı özellikle cinsellikle ilgili konularda çok yaygın. 16 yaşındaki bir lise öğrencisi erkeğin cinsel yaşantısının olabileceğini kabul eden bir aile, aynı yaştaki kızı için bunu asla kabul edemiyor.Erkek çocuğuyla gurur duyan bir baba olabiliyor dediğiniz gibi ama kızını düşünemez bile. Öncelikle aileler her şeyi çocuklarıyla konuşmalı. Erkek çocuklarının yaşadıklarından keyiflenebiliyorlar ama kız çocuklarını düşünemiyorlarsa bu bir problem. Özellikle annelere çok iş düşüyor kız çocuklarla ilgili. Paylaşmalı anne, kız çocuğun yaşadıklarını, kız çocuk isteklerini beklentilerini anlatabilmeli. Günümüzde cinsel yolla geçen çok sayıda hastalık var. Her şeyden önemlisi bilinçli olmak. Genel olarak ileride biraz değişiklik olur mu bilemiyorum ama geçmişte elele tutuşmaktan korkulurdu, şimdi herkes önceden tanıyor birbirini. Şimdilerde gençlerde şunu görüyorum, cinselliği yaşıyor, kendi hayatlarına karar veriyor ama parayı, maddi desteği aileden bekliyor. Bu yanlış. Bunların paralel olması lazım. Ben gençlerin pozitif birliktelik kurması için sosyalliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Sporla uğraşan, ilgisi, merakı olan gençler kız, erkek arkadaşlığını da daha rahat yaşıyor.Türk erkeklerinin yüzde 93’üne, kadınlarının yüzde 81’ine göre seks, çok önemli.Yüzde 70’lik çoğunluk istikrarlı bir ilişkide cinselliğin daha iyi olacağı kanısında ancak istikrardan kaçıp duygusal sorumluluk taşımayan “fast food sekse” yönelim de arttı...10 kişiden sekizi istikrarlı ilişkisini canlandırmak için partnerini aldatmaya hazır.”Yakalanmayacağınızı bilseniz aldatır mıydınız?” sorusunda, kadınlardaki aldatma oranında belirgin bir artış görülüyor; 10 kadından sekizi aldatacağını söylüyor.Araştırma 10 erkekten yedisinin sertleşme problemi yaşadığını, ancak sadece birinin doktora başvurduğunu açıklıyor.Prof. Dr. Hattat’ın verdiği bilgiye göre ESDA Türkiye’nin telefon hattı (Aile Cinsel Sağlığı Danışma hattı), Avrupa’da bugüne dek en çok aranan telefon hattı. Gelen sorularda, kriz öncesinde başı yüzde 21’le sertleşme problemi ve yüzde 9’la cinsel istek azlığı çekerken, kriz sonrasında sertleşmeyle ilgili soruların oranı yüzde 27’ye, cinsel istek azlığı sorularının oranıysa yüzde 11’e çıkmış.