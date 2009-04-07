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Sağlık

Stres, şeker nedeni

ABD’de siyahi kadınlar üzerinde yürütülen bir araştırmada, stresin tip 2 şeker hastalığı gelişiminde rolü olduğu ileri sürüldü

07 Nisan 2009 03:00

ABD’de siyahi kadınlar üzerinde yürütülen bir araştırmada, stresin tip 2 şeker hastalığı gelişiminde anahtar rol oynayabileceği sonucuna ulaşıldı.

Çalışmanın bulguları Amerikan Psikosomatik Topluluğu’nun yıllık toplantısında tartışmaya sunuldu.

Çalışma şeker hastalığı olmayan 62 sağlıklı siyahi kadının, kendileri için stres nedeni olan bazı olayları hatırlaması sağlanarak gerçekleştirildi. Bu sırada kadınların kanlarındaki şeker düzeyi ile stresle başa çıkma hormonu olan epinefrin düzeyi ölçümü yapıldı. Stres nedeni olan olayı hatırladığında kan epinefrin düzeyi 25 pikogram/ml’nin üzeri olan ve bel çevresi kalınlığı yüksek olan kadınlarda, açlık kan şekeri düzeyinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşıldı.

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