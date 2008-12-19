Stres kaynağınız sevdiğiniz iş olabilir!

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2008’in son Bilgi Paylaşım Toplantısı’nda katılımcılara, farketmedikleri stres kaynaklarını bulup, onlarla başa çıkmanın yolları anlatılacak. Yönetici Koçu, Felsefeci Erol Coşkuner’in yöneteceği toplantı, 24 Aralık 2008 Çarşamba günü DBE’de gerçekleştirilecek.Türkiye’de psikolojik ihtiyaçlar doğrultusunda farklı gruplara seslenerek psikolojik danışmanlık hizmeti veren DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2008 yılının son Bilgi Paylaşım Toplantısı’nı hepimizi yakından ilgilendiren bir konuya ayırdı, stres… “Stres (Akut ve Kronik Yorgunluk) Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım” başlığını taşıyan toplantı, stres hakkındaki yanlış bilgileri ve bu yanlışların doğrularını konu alıyor. Aslında stres yaratmadığı düşünülen birçok konu ve stresle başa çıkmak için kullanılan birçok teknik bu rahatsızlığı daha da kronik bir hale getiriyor. Akut ve kronik stresin farkı üzerinde duruyor.Gerçekleştirilecek olan toplantıyı yürütecek olan DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Felsefeci, Yönetici Koçu ve Bireysel Yaşam Danışmanı Erol Coşkuner, stresin dünyadaki yeni gelişmeler ışığında değişen tanımlarını anlatacak. Örneğin: “Stres, aslında sevilerek yapılan işlerin de yaratabildiği bir ruh hali olduğu için aşırı motivasyon ve işimizi severek yapmamız, yorgunluğumuzu fark etmemizi engeller. Bu da kişilerin dinlenmesini ve kendisini koruyacak olan önlemleri almasını engeller. Stresle başa çıkmak için alınan birçok ilaç ve enerji veren besinler, mesela çikolata, stresin örtük bir şekilde artmasına neden olur. Dinlenmek ve uyku, akut strese bir çare olsa da kronik stresi derinleştirir.” gibi yadırgadığımız söylemler de var bu yaklaşımda.Strese dair bildiklerinizi altüst edecek ve herkes için mutlaka farklı faydalı çıkarımlara neden olacak toplantı 24 Aralık Saat 16.00 -17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Toplantının ilk bir saatlik kısmında Coşkuner konu hakkında bir sunum gerçekleştirecek. İkinci kısımda ise katılımcıların sorularına yanıt verecek. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinliğe dahil olabilmek için kayıt yaptırmak gerekiyor. Bunun için; (212) 233 01 10 / 212 no’lu telefon aranabilir veya www.dbe.com.tr adresinden bilgi alınabilir.