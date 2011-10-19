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Sağlık

Stres erken emekli yapıyor

Almanya'da psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle erken emekli olan insanların sayısı giderek artıyor.

19 Ekim 2011 03:00

T24 - Almanya'da psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle erken emekli olan insanların sayısı giderek artıyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya'da psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle erken emekli olanların sayısı geçtiğimiz yıl artış kaydetti. 

Alman Emeklilik Sigortası'nın (DRV) yaptığı araştırmaya göre 2010 yılında Almanya genelinde 71 bin kadın ve erkek yaşadığı ruhsal sorunlar yüzünden 65 yaşına gelmeden erken emekli oldu.
2009 yılında bu rakam 64 bin 500 idi. Son on yılda Almanya'da emeklilik yaşı gelmeden kendi isteğiyle işini bırakanların başlıca gerekçesi depresyon ve panik atak. İkinci sırada omurga ve kas ağrıları, üçüncü sırada da kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları geliyor. 


Tedavi yılda 27 milyar dolar

Raporun çarpıcı sonucu ise erken emekli olanların yaş ortalaması giderek azalıyor. 1980 yılında sakatlanan ya da artık mesleğini icra edemeyenlerin yaş ortalaması 56 iken bugün artık 50. Sadece psikolojik rahatsızlıklar yüzünden erken emekli olanların yaş ortalaması ise 48,3.

DHA'da yer alan habere göre; psikolojik rahatsızlıkların tedavisi yılda 27 milyar Euro'ya mal olurken, iş bırakma sonucu sunulan hizmet ve üretimin azalması da ek 26 milyar Euro zarara yol açıyor. 

Federal Sağlık Bakanlığı işletme temsilcileriyle bir araya gelerek çalışanların iş yerindeki stresini azaltmaya yönelik uygulamaları içeren bir program hazırlamayı planlıyor.

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