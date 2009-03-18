Stres en çok mideyi etkiliyor

Stresli günler, kişinin fiziksel sağlığının da bozulmasına neden olabilir. Stresten en çok mide ve sindirim sistemi etkilenir. Kriz döneminde pozitif olun, iş sorunlarını işte bırakın, sabahları mutlaka kahvaltı yapın.



Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal ve Memorial Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Duygu İbrişim Sabah gazetesine yaptığı açıklamada; kriz döneminde hemen hemen tüm çalışanların ya da yakınlarının, iş kaygısı ve stresin neden olduğu sindirim sistemi hastalıklarına maruz kaldığını söylüyor. İşte bu durumda yapılması gerekenler:



Önce bağışıklık sistemi zayıflar, sonra hastalıklar sizi bekler



Stres durumlarında en çok böbrek üstü bezler, lenf bezleri ve sindirim sistemimiz etkilenir ama hemen hemen tüm organlarımız da bu durumdan nasibini alır. Böbreklerimiz kan basıncını etkiler ve tiroit bezi daha fazla hormon üreterek metabolizmayı hızlandırır. Karaciğer kana daha fazla şeker, protein ve diğer destek ürünlerini salar. Kanın akyuvarları, strese bağışıklığı artırır. Bağışıklık sistemimiz vücudun savunmasında önemli rol oynar ve stresin artırdığı durumlarda savunma sistemi zayıflar.



Stres, ülser ve mide kanamalarını artırıyor



Yine stresli kişilerde midede kramp tarzında karın ağrıları, gaz problemleri ve bulantı görülebilir. Stres altındaki kişilerde sık görülen sindirim sistemi problemlerinden biri de 'huzursuz bağırsak sendromu'dur. Huzursuz bağırsak sendromlu kişilerde; kabızlık, diyare (ishal) ve şişkinlik sık görülen yakınmalardır. Bu kişilerde beyinde stres hormonları artmıştır ve artan bu hormonlar bağırsaklarımızın hareket düzeninin bozulmasına neden olur. Bozulan bu düzen bazen ishale neden olurken, bazen de bağırsaklarımızda fazla kasılmalar yaparak kabızlığa neden olur. Huzursuz bağırsak sendromlu kişilerin ince bağırsaklarında iltihabi durum da artar.



Huzursuz bağırsak sendromu işten çıkarılmanızı bekliyor



Huzursuz bağırsak sendromu ile stres arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Bu hastalıkta, kalın bağırsaklar ve kısmen ince bağırsaklar stres ile uyarılır ve bağırsak kaslarında düzensiz kasılmalara neden olur. Karında şişkinlik olur ve hastada kramp tarzında karın ağrıları ve değişik zaman dilimlerinde ishal ve kabızlık görülebilir. Strese bağlı uyku bozuklukları da huzursuz bağırsak sendromu şikâyetlerini artırabilir. 'Dispepsi'; sindirim sisteminde şişkinlik, ekşime, yanma, ağrı, baskı, bulantı, geğirme hissi ve benzeri şikâyetlerin genel bir adıdır. Hastaların bazılarında strese bağlı olarak bulgular kötüleşir ve bazen de stres, bulguları tetikler. Dispeptik şikâyetlerle doktora başvuran hastalarda sağlıklı gruba göre daha fazla oranda anksiyete ve depresyon görülür. Diğer taraftan, ülser vakalarının yarısında, sosyal ve psikolojik faktörlerin önemli bir rolü vardır.



Sinirli patron şikâyetleri artırır



Özellikle uzun saatler kapalı mekânlarda, masa başı görev yapan banka ve şirket çalışanlarında strese bağlı sindirim sistemi sorunları daha fazla olabilmektedir. Yüksek rekabet ortamı, sinirli patron ve/veya agresif iş arkadaşları her zaman tansiyonu artırır ve şikâyetleri kolaylaştırır. Her birey gibi sizin de çok değerli olduğunuzu unutmayın. Doğru olan için mücadele edin ama kendinize duygusal olarak çok yüklenmemeye, mesai saatiniz bitince problemleri, ofiste bırakmaya gayret edin.

