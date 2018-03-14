'Stres çarkı', artık 'tehlikeli ürünler' arasında

AB Hızlı Uyarı Sistemi'nin yayımladığı ''Gıda Dışı Tehlikeli Ürünler için Uyarı Sistemi: 2017'' raporunda, özellikle küçük pillerle donatılarak ışıklandırılan ''stres çarkları''nın çocuk sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Sol'da yer alan habere göre, raporda, ''stres çarkları''nda kullanılan yatay pillerin yutulması durumunda yemek borusu ve bağırsaklarda yanma olabileceği, oyuncağın kolaylıkla çıkarılabilen küçük parçaların da tehdit teşkil ettiği uyarısında bulunuldu.



Üye ülkelere konuya ilişkin bilgi paylaşımı yapıldığı aktarılan raporda, "Ulusal yetkililerin tehlikeli stres çarklarını tespit edip, sınırlardan girişini engellemeleri ve imha etmeleri için gerekli bilgi aktarımı hızlıca yapıldı" ifadeleri yer aldı.



Hızlı Uyarı Sistemi'nin 2017 yılında toplam 2 bin 201 ürün hakkında uyarı yaptığı belirtilirken, en fazla uyarı yapılan kategorilerin sırasıyla oyuncaklar, motorlu araçlar, tekstil ürünleri, elektrikli cihazlar ve çocuk bakımı ürünleri olduğu kaydedildi.