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Dünya

STRAW: KIBRIS İÇİN RESMEN BÖLÜNME GEREKEBİLİR LONDRA (A.A)

08 Kasım 2010 18:01

-STRAW: KIBRIS İÇİN RESMEN BÖLÜNME GEREKEBİLİR LONDRA (A.A) - 08.11.2010 - İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, "Kıbrıs için resmen bölünmenin gerekebileceğini" belirtti. Straw, "Times of London" gazetesinde yayımlanan makalesinde, uluslararası toplumun Kıbrıs konusunda "bir tabuyu" yıkması ve bölünmüş adada iki devletin oluşturulmasını göz önünde bulundurması gerektiğini yazdı. Eski Dışişleri Bakanı, Adada devam eden barış görüşmelerinde yeniden birleşme planının başarısızlığa uğraması halinde, Kıbrıs için resmen bölünmenin üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirtti. Jack Straw, 2001 ile 2006 yıllarında İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

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