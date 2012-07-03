Strauss ve Brahms 115 yıl sonra dişlerinden oldu

19'uncu yüzyılın ünlü bestecileri Strauss ve Brahms'ın mezarlarının açılıp dişlerinin söküldüğünü gösteren video, Viyana'yı karıştırdı.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Zentralfriedhof Mezarlığı'nda yatan ünlü bestecilerden Johann Strauss ve Johannes Brahms'ın mezarları, hırsızlar tarafından soyuldu.

19'uncu yüzyılın efsane bestecilerinin mezarlarını açanlar, Strauss ve Brahms'ın dişlerini çaldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Avusturya basını tarafından ismi OJ olarak verilen hırsız, ünlü bestecilerin mezarlarını açıp kafataslarından dişlerini kerpetenle sökerkenki halini de internette yayınladığı bir video ile dünyaya duyurdu.

Aynı mezarlıkla yüzlerce cansız bedene zarar verdiği belirlenen kişi, çaldıklarını kendisine ait bir müzede yayınlayacağını söylüyor.

Avusturya polisi ise ilk vakanın 2008'de olmasına rağmen incelenecek bir durumun tespit edilmediğini açıkladı. Ancak internete sızan video ile mağdurlar arasında efsane bestecilerin olduğu anlaşılınca polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

1899'da ölen Johann Strauss, Vals Kralı olarak tanınıyordu.

1897'de ölen Johannes Brahms ise 19'uncu yüzyılın en önemli romantik müzik bestecilerinden kabul ediliyor.