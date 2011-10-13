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Dünya

Strauss-Kahn zaman aşımından yırttı

Savcılık, eldeki delillerin cinsel saldırıya işaret ettiğini açıkladı ancak IMF'nin eski başkanı...

13 Ekim 2011 03:00

T24 - Savcılık, eldeki delillerin cinsel saldırıya işaret ettiğini açıkladı ancak IMF'nin eski başkanı hakkında Fransa'daki suçlama zaman aşımına uğradı.

Fransız savcılığı, IMF'nin eski başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkında Fransız bir yazar tarafından yöneltilen tecavüz suçlamasını delil yetersizliği nedeniyle düşürdü.

Fransız yazar Tristane Banon, 2003 yılında Strauss-Kahn'ın bir röportaj sırasında kendisine tecavüz etmeye çalıştığını iddia etmişti. Strauss-Kahn, suçlamanın hayal ürünü olduğunu ileri sürmüştü. 



Başkent Paris'teki savcılık, eldeki delillerin cinsel saldırıya işaret ettiğini, ancak suçlamanın, zaman aşımına uğradığını açıkladı. Banon'un avukatı, karara tepki gösterdi.

62 yaşındaki Strauss-Kahn, Mayıs ayında New York'ta kaldığı otelde bir temizlik görevlisine tecavüze yeltenmekle suçlanınca görevinden istifa etmişti. IMF eski başkanına yöneltilen bu suçlama da Ağustos ayında düşürülmüştü.


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