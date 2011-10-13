Strauss-Kahn zaman aşımından yırttı

T24

Fransız savcılığı, IMF'nin eski başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkında Fransız bir yazar tarafından yöneltilen tecavüz suçlamasını delil yetersizliği nedeniyle düşürdü.Fransız yazar Tristane Banon, 2003 yılında Strauss-Kahn'ın bir röportaj sırasında kendisine tecavüz etmeye çalıştığını iddia etmişti. Strauss-Kahn, suçlamanın hayal ürünü olduğunu ileri sürmüştü.Başkent Paris'teki savcılık, eldeki delillerin cinsel saldırıya işaret ettiğini, ancak suçlamanın, zaman aşımına uğradığını açıkladı. Banon'un avukatı, karara tepki gösterdi.62 yaşındaki Strauss-Kahn, Mayıs ayında New York'ta kaldığı otelde bir temizlik görevlisine tecavüze yeltenmekle suçlanınca görevinden istifa etmişti. IMF eski başkanına yöneltilen bu suçlama da Ağustos ayında düşürülmüştü.