Strauss-Kahn: Bu, ahlaki bir hata ve pişmanım

T24 - ABD'nin New York kentinde oteldeki temizlik görevlisine cinsel saldırıda bulunmak suçundan aklandıktan sonra Paris'e dönen eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, televizyonda kamuoyunun karşısına çıktı. Strauss-Kahn, temizlik görevlisi Nafissatou Diall ile New York'ta "uygunsuz bir ilişki yaşadığını" kabul etti.



Özel "TF1" televizyonundaki konuşmasında Strauss-Kahn, temizlik görevlisi Nafissatou Diall ile New York'ta "uygunsuz bir ilişki yaşadığını" kabul etti.



"Bu, ahlaki bir hata ve bundan gurur duymuyorum. Son 4 aydır her gün pişman oldum" diyen Strauss-Kahn, tutuklandığı sırada "çok korktuğunu ve utandığını" söyledi.



Skandalın ortaya çıkmasından bu yana ilk kez televizyona çıkan Strauss-Kahn, eşi Anne Sinclair'e şükranlarını sunarak, "onun olağanüstü bir kadın olduğunu ve onsuz tüm olanları kaldıramayacağını" ifade etti.



Daha önce 2012'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediğini ancak bunun mümkün olmayacağını da belirten eski IMF Başkanı, "Fransızlarla randevumu kaçırdım" diye konuştu.



Strauss-Kahn, siyasi geleceğine karar vermeden önce bir süre düşüneceğini dile getirerek, "Önce dinleneceğin, ailemle görüşeceğim, bir süre düşüneceğim. Tüm hayatım halk için yararlı olmaya çalışmaya adandı, bakacağız" dedi.



Fransız gazeteci-yazar Tristane Banon'un açtığı davayla ilgili olarak da Strauss-Kahn, "hiçbir saldırıda bulunmadığını ve Banon'un iddialarının hayali ve iftira olduğunu" ifade etti.





Televizyonun önünde gösteri



Strauss-Kahn'ın yayına çıkmasına kısa süre kala "TF1" televizyonunun önünde çoğu kadın 50 kadar kişi gösteri yaptı.



Bölgedeki AFP muhabiri, birinde "DSK=adaletsizlik. Kadın hayır derse, hayırdır", "Anne Sinclair, DSK'yi hadım edin", "DSK, temizlik görevlisi seks objesi değildir" yazılı pankartlar taşıdığını belirtti.



Kahn, geçen hafta, Fransız gazeteci-yazar Tristane Banon isimli kadının açtığı davayla ilgili olarak Fransız polisine ifade vermişti.



31 yaşındaki Banon, şikayet başvurusunda, "Kahn'ın, dokuz yıl önce kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu" iddia etmişti.



14 Mayıs'ta Sofitel Otelinin oda temizlik görevlisi Gineli kadının iftirasına uğrayarak tutuklanan Kahn hakkında dava, Yüksek Mahkeme Yargıcı Michael Obus'un kararıyla 23 Ağustos'ta düşürülmüştü.



Geceliği 3 bin dolar olan Sofitel Oteli süitinin temizlik görevlisi Gineli Nafissatu Diallo'nun (32) iftirasına uğrayan Kahn, Fransa'da 2012 cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adaylarındandı.