Stratejist Timothy Ash: Piyasalar artık Erdoğan'dan vazgeçti

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, “Piyasalar bugüne dek Erdoğan’ın seçim zaferlerinde ralli yapıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz oranlarına ilişkin yorumları, yabancı yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapma konusunda korkuttu. Bu yüzden bir AKP galibiyetinin ralli üretmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Seçim sonrası yatırımcının yeni ekonomi ekibini görmek isteyeceğini vurgulayan Ash, ekonomi yönetiminde ortodoks olmayan politikaları destekleyen isimler yer alırsa piyasaların buna olumsuz tepki vereceğini söyledi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz adımları ve hafta başındaki Londra görüşmeleri sonrası piyasalardaki olumlu hava çok uzun sürmedi. Dün Fitch’ten not indirimi gelecek söylentileriyle TL’nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 2’yi geçerken borsa da 100 bin puanın altına indi. Dolar/TL 4.6450’ye kadar çıkarken, Avro/ TL 5.4209’u gördü. 10 yıllık tahvil faizi ise 30 baz puan yükseldi.

Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberi şöyle:

"Olumsuz ayrıştı"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ile ilgili sözlerinin piyasalarda halen etkili olduğunu belirten analistler, Türkiye’nin diğer gelişen ekonomilerden olumsuz ayrışmasının nedeni olarak da bunu gösterdi. Diğer yandan Fitch de son açıklamasında Merkez Bankası’nın bağımsız olması gerektiği vurgusu yapmıştı. TCMB kredibilitesi ve TL’deki değer kaybının üzerine eleştirilerde bulunan Fitch, mevcut durumun kredi notu üzerinde risk oluşturduğunu belirtmişti.

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, gazetemize yaptığı açıklamada, piyasaların olası bir AKP zaferine eskisi gibi olumlu tepki vermeyeceğini, Batıya dönük, iş dünyasını ve serbest piyasayı destekleyen politikacıları ödüllendireceğini söyledi.

Ekonomi yönetimi

Piyasaların karmaşık siyasi karışımı anlamakta zorlandığını ifade eden Ash, “Piyasalar bugüne dek Erdoğan’ın seçim zaferlerinde ralli yapıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz oranlarına ilişkin yorumları, yabancı yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapma konusunda korkuttu. Bu yüzden bir AKP galibiyetinin ralli üretmeyeceğini düşünüyorum” dedi. Seçim sonrası yatırımcının yeni ekonomi ekibini görmek isteyeceğini vurgulayan Ash, ekonomi yönetiminde ortodoks olmayan politikaları destekleyen isimler yer alırsa piyasaların buna olumsuz tepki vereceğini söyledi.

İş dünyasını ve serbest piyasayı destekleyen, Batıya dönük politikalar üreten politikacıların piyasalar tarafından ödüllendirileceğini söyleyen Ash, “Bu Muharrem İnce de olabilir, Meral Akşener de, Tayyip Erdoğan da hangisi bunu sunarsa” ifadesini kullandı. Ash, piyasalarda Erdoğan’ın Türkiye’yi iktisadi politika açısından farklı bir yöne çekmek isteyip istemediğine dair büyük endişeler olduğunu ifade etti.

Merkez’e güven

TCMB’nin bağımsızlığı tartışmalarıyla ilgili ise Ash “Gerçek şu ki, tamamen bağımsız değil ve piyasadaki herkes buna katılıyor. Aslında TCMB, Erdoğan’a tamamen bağımlı. Sorunun özü bu. Merkez’e güven ile ilgili. Erdoğan, TCMB’nin gerçekten bağımsız olduğunu ispatlayacak bir şeyler yapmalı. Sadece bakanlardan gelen ılımlı sözlerle sorun çözülmez” dedi.

TL kırılgan kalacak

Credit Agricole’a göre, Türk Lirası ve Arjantin Pezosu küresel riskten kaçınma stratejisine karşı kırılgan kalacak. Piyasalar ‘en kırılgan’ ve ‘en dayanıklı’ olarak ikiye ayrıldı. Kısa vadede baskı sürecek.

Ağbal’a göre oynaklık genel

Maliye Bakanı Naci Ağbal TGRT televizyonuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

* Ekonomi yönetimini tek elden emir komuta zinciri içinde götürmemiz lazım

* Merkez Bankası’nın (TCMB) bağımsızlığı devam edecek

* Şu anda sadece Türkiye değil genel anlamda piyasalarda oynalık var, bu Türkiye’ye de yansıyor, Türkiye’ye özgü koşullar bu etkiyi artırıyor.

Fitch bankaları izlemeye aldı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldığı belirtildi. Buna göre Fitch, Türkiye bankalarına ilişkin bir rapor hazırladı. Kaynaklar, Fitch raporu henüz yayımlanmadığı için isim vermek istemedi. Raporda, bankaların 6 ay izleneceği belirtildi. BloombergHT’ye konuşan BDDK Başkanı Mehmet ALi Akben, bankacılık sisteminin konjonktürel dalgalanmalara karşı kendini koruyacak yapıda olduğunu söyledi.