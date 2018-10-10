Stratejist Ash: Birileri dürüst olup, enflasyonla mücadele planının tam bir vakit kaybı olduğunu söyleyebilir mi?

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Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' planıyla ilgili “Türkiye dürüst olabilir ve hükümetin planının tam bir vakit kaybı olduğunu söyleyebilir mi” yorumunda bulundu.

Enflasyon planının ardından kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulunan Ash, “Enflasyon planı basit olmalı. Merkez Bankası’na tam bağımsızlık verin. Hükümet bankaları temizlemekle uğraşmalı” dedi.

"Bu, neredeyse Merkez Bankası’nın göreve uygun olmadığını itiraf etmek değil mi?"

Merkez Bankası’nın ana problem olarak enflasyonla mücadele etmekle görevlendirildiğini ifade eden Ash, “Ancak hükümet de enflasyonla mücadele etmek için bir planla geliyor. Bu, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına bir şekilde gölge düşürür değil mi? Bu, neredeyse Merkez Bankası’nın göreve uygun olmadığını itiraf etmek değil mi” diye ekledi.

İstanbul Kongre Merkezi’ndeki salı günkü sunumda Albayrak, 1 Ağustos ve sonrası alınan kredilerin faiz oranlarına yüzde 10 indirim yapılacağını açıklamıştı. Albayrak, kuruluşunun duyurulmasının ardından konuşma sırasında çöken internet sitesi aracılığıyla esnafın da 'enflasyonla mücadele’ye destek verebileceğini belirtmişti.

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Birçok ekonomiste göre, Bakan Albayrak’ın açıkladığı ekonomi planı 'sınıfta kaldı'. Türkiye yakın ekonomik tarihinde görülmemiş enflasyon yüzdeleriyle karşı karşıyayken, yeni ekonomik planın etkili olup olmayacağı tartışma konusu oldu.

Capital Economics’in kıdemli gelişmekte olan ekonomiler analisti Jason Tuvey de planla ilgili olarak, 'hayal kırıklığı' yorumunda bulundu. Financial Times’ta yer alan Laura Pitel imzalı habere göre, Albayrak’ın açıklamaları karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirten Tuvey, “Berat Albayrak’ın son programı, Merkez Bankası'nın geçen ay gerçekleştirdiği keskin faiz artışının daha geniş yerel ekonomi politikalarıyla destekleneceğine dair umutları bir kez daha suya düşürdü" ifadesini kullandı.