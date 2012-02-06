-Stratejik işbirliği ile ilişkiler daha da gelişecek ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün imza attıkları stratejik işbirliği dokümanıyla iki ülke ilişkilerinin daha da kapsamlı bir şekilde gelişeceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak yaptıkları görüşmenin ardından Çankaya Köşkü'nde basın toplantısı düzenlediler. Cumhurbaşkanı Lee, "kardeş ülke" olarak tanımladığı Türkiye'yi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Gül'e sıcak karşılamasından dolayı teşekkür etti. Gül ile iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık ilişkisine dönüştürmek için bir doküman imzaladıklarını hatırlatan Lee, "Bugün imza attığımız stratejik işbirliği dokümanıyla iki ülke ilişkilerinin daha da kapsamlı bir şekilde gelişeceğine inanıyorum" dedi. Toplantıların çok faydalığı geçtiğini, ikili ilişkiler ve küresel konuların görüşüldüğünü belirten Lee, stratejik ortaklık ilişkilerinin nasıl geliştirileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kore Cumhuriyeti firmalarının Türkiye'ye yatırımlarında sigorta güvenliği sorunu bulunduğunu belirten Lee, bunun da Nisan ayına kadar çözümlenmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını kaydetti. Kore Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi artışının işbirliği potansiyelinin altında kaldığına işaret eden Lee, serbest ticaret anlaşmasının gerçekleşmesiyle iki ülke arasındaki ticaretin çok hızlı bir şekilde artacağına inandığını belirtti. Ekonomi ve savunma sanayi alanındaki işbirliğini daha da güçlendirme kararı aldıklarını bildiren Lee, Kuzey Kore'nin silahsızlandırılması konusunda Türkiye hükümetinin gösterdiği kararlı tutumdan dolayı da teşekkürlerini ifade etti. Türkiye'nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da oynadığı öncü rolü takdirle karşıladığını dile getiren Lee, bu rolün bölgenin demokratikleşme ve ekonomik gelişimi için de katkıda bulunduğunu kaydetti. Lee, "Türkiye İslam ülkeleri için hem ekonomik gelişme hem de demokratikleşme konusunda bir model ülke ve ilham kaynağı olmaktadır" dedi. Açıklamaların ardından, Koreli bir gazeteci, Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için savaştığını, bu fedakarlığı Korelilerin unutmadığını söyledi. Gazetecinin, nükleer işbirliği konusunda iki ülke arasındaki engellerin neler olduğunu sorması üzerine konuk Cumhurbaşkanı Lee, Türkiye'nin nükleer sanayisini geliştirmek için Kore ile işbirliği yapmak istediğini, Kore'nin de bu arzuyu paylaştığını belirtti. İki ülkenin ilgili bakanlarının en kısa sürede toplanacaklarını belirten Lee, Türkiye'nin Kore'nin nükleer teknolojisine güvendiğini, iki ülke arasında yapılacak görüşmelerle sorunların çözüleceğine inandığını kaydetti. Savunma sanayi alanındaki işbirliğine ilişkin bir soru üzerine Lee, savunma sanayi alanındaki işbirliğini artıracaklarını söyleyerek, Türkiye ve Kore'nin savunma sanayi alanında çok yol katettiğine dikkati çekti. Lee, "Savunma sanayinde işbirliği yapılarak çok iyi neticelere varılacağına inanıyorum" dedi.