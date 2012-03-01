Strarfor Direktörü Friedman: Biz CIA'den iyiyiz

T24 - Stratfor Direktörü George Friedman, "CIA'e yol gösterdiklerini, CIA'dekilerin öngörülerini okuyacaklarını söylüyor.

Taraf gazetesinin yayımladığı WikiLeaks kriptolarına göre, Stratfor’un CIA ile yakın bağları olduğunun sürekli olarak altı çiziliyor. Ancak Stratfor Direktörü George Friedman’ın CIA ile ilgili yorumları, istihbarat konusunda aslında kendilerini ne kadar iddialı gördüğünü de ortaya koyar nitelikte. Friedman, 2004 tarihli bir e-postasında CIA’deki dört ana birimden biri İstihbarat Başkanlığı’nın iki numaralı ismi Jami Miscik’in görevden alınması ile ilgili son derece küçümseyici ifadeler kullanmış: “Basındaki haberlere göre [Miscik] kaynakları günlük raporlara çarçur ettiği ve asıl gündemleri gözden kaçırdığı için kovuldu. Bir başka deyişle, ağaçlara baktığı ve ormanı göremediği için kovulmuş. (...) Benim ona yönelik suçlamam ise şuydu ve hâlâ da öyle: Zanaatına hiç değer vermedi ve istihbaratı adeta halkla ilişkilere ve de bayağı bir sürece çevirdi. O ve çetesi artık tarihe karıştı”.

'Bizden öğrenecekler'

Friedman’a göre CIA’in en tepesinin böylesine çarpık bir şekilde işlemesi Stratfor’a “muazzam, tarihî bir fırsat” sunuyor. Güçlü ve cesur bir analitik sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirten Friedman şunları yazıyor: “Bu Stratfor’un doğru yolu göstermesi için bir fırsat. Aslında doğru yolu gösteriyoruz zaten. Langley’de [CIA’in merkezi] herkes kaynaklarının küçük bir bölümüyle asla yapamadıkları şeyleri yaptığımızı biliyoruz. Bize hep bunu nasıl yaptığımızı soruyorlardı. Şimdi onlara gösterebiliriz ve belki bizden öğrenirler. Size garanti ederim ki yıllık ve on yıllık öngörülerimiz CIA’deki herkes tarafından okunacak.”

Friedman’ın bu ifadeleri aslında Stratfor’u, Amerikan sistemi içinde nasıl bir yere konumladığını da gösteriyor. Zira Friedman’a göre, Stratfor CIA ile yarıştıkça “Yaptığımız sadece kârlı bir iş olmakla kalmayıp, ülkemize de hizmet edecek.”