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Kültür-Sanat

'Stranger Things'in yeni sezonu Barış Manço'nun 'Dönence'siyle tanıtıldı

Fantastik gerilim dizisi Stranger Things, 80’li yılların korku filmlerine benzetiliyor

25 Ekim 2017 12:44

Stranger Things dizisinin ikinci sezonuna çok az bir zaman kaldı. Online film ve dizi platformu Netflix Türkiye, ilgiyle takip edilen dizinin tanıtımını Barış Manço'nun 'Dönence' parçasıyla yaptı. Site, dizinin fragmanını resmi Twitter hesabından paylaştı.

Yazar Stephen King’in E.T ve Elm Sokağı’nda Kabus gibi 80’lerin diğer bilimkurgu ve korku klasiklerine saygı duruşunda bulunan dizi, ilk sezonunda ufak bir kasabada yaşayan kaybolma hikâyesini konu aldı. 

David Harbour, Finn Wolfhard’ın yanında Winona Ryder’ın oynadığı dizinin ilk sezonunda, ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkıyor. 

Barış Manço’nun Sözüm Meclisten Dışarı adlı albümünde yer alan ve 1991 yılında müzikseverlerle buluşan Dönence şarkısıyla firmanın Türk izleyicisini çekmeye yönelik bir çalışma olarak yorumlanıyor.

80’li yılların korku filmlerine benzetilen bu fantastik gerilim dizisinin ikinci sezonuna ait tüm bölümler 27 Ekim tarihinde Netflix Türkiye'de tek seferde yayınlanacak.

 

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