Stranger Things'in üçüncü sezonundan yeni detaylar belli olmaya başladı

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things'in üçüncü sezonuyla ilgili yeni detaylar gelmeye başladı.

Stranger Things' ekibi, prodüksiyonun bu ay başlayacağını ve yeni sezonun hikayesinin ikinci sezonda yaşananların bir yıl sonrasında geçeceğini duyurdu.



1985 yılının yaz aylarında geçecek hikayeye, geçtiğimiz sezonun sevilen karakterlerinden Steve Harrington'ın da tekrar dahil olduğu ve rolünün genişletildiği açıklandı.

1980'li yıllarda 4 çocukluk arkadaşının yaşadığı doğa üstü olayları konu alan fantastik türdeki dizi, birinci sezonu yayınlandıktan kısa süre sonra Game of Thrones'un arkasından en çok izleyiciye ulaşan ikinci dizi olmuştu.