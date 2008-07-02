Stradivarius'un sırrı çözüldü

Hollandalı bir doktor ve ABD'nin Arkansas eyaletinden bir keman yapımcısı, yaklaşık 300 yıldır Antonio Stradivari ve Giuseppe Guarneri del Gesu'nun yaptığı klasik Cremonese kemanlarının sırrını çözdü.



İkili, 5 klasik keman ve 8 modern kemanı karşılaştırmak için, anfizem hastalarının akciğerlerinin yoğunluğunu ölçmekte kullanılan bilgisayarlı tomografi çekme yöntemini kullandı. Bu yöntemle milyonlarca dolarlık kemanlara zarar vermeden, bu kemanların yapıldığı ağacın yoğunluğu ölçtü.



Karşılaştırma sonucunda klasik ve modern kemanların ağacının arasında yoğunluk bakımından önemli bir fark bulunmadığını, ancak eski klasik kemanların ağacını oluşturan zerrecikler arasında daha az farklılık olduğunu, yani ağacın yoğunluğun hemen her yerinde eşite yakın bulunduğunu belirlediler.



Dr Berend Stoel ve Arkansas'daki keman yapımcısı Terry Borman, İnternet'te online yayınlanan "PLoz ONE" adlı dergide yarın yer alan yazılarında, ağaç yoğunluğundaki farklılıklar titreşimleri ve dolayısıyla ses kalitesini etkilediği için, bu bulgunun Cremonese kemanlarının üstünlüğünü açıklayabileceği kaydedildi.