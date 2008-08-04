Stoner'a ülkesinden ödül

Tempo24-
Avustralya'nın en prestijli spor ödülü olan Dawn Fraser ödülünü Casey Stoner kazandı.
MotoGP'de 2007 yılınında şampiyonluğu kazanan Ducati pilot Stoner, uluslararası alandaki başarıları nedeniyle bu ödülü layık görüldü.
23 yaşındaki Stoner, 2007'de 18 yarışın 10'unu kazanarak büyük farkla kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.
Fransa Bisiklet Turu’nda genel klasmanda ikincisi sırayı alan Cadel Evans yılın erkek, Dünya Şampiyonası’nda beş altın madalya kazanan yüzücü Libby Lenton ise, yılın bayan sporcusu seçildi.
Dünya Kupası’nı üst üste üçüncü kez kazanan Avustralya Kriket Milli Takımı da yılın takımı ödülüne layık görüldü.