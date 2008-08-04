T24 LogoT24 Logo
Spor

Stoner'a ülkesinden ödül

MotoGP şampiyonu Casey Stoner, ülkesi Avustralya'nın en önemli spor ödülüne layık görüldü.

04 Ağustos 2008 03:00


Tempo24-

Avustralya'nın en prestijli spor ödülü olan Dawn Fraser ödülünü Casey Stoner kazandı.

 

MotoGP'de 2007 yılınında şampiyonluğu kazanan Ducati pilot Stoner, uluslararası alandaki başarıları nedeniyle bu ödülü layık görüldü.

 

 23 yaşındaki Stoner, 2007'de 18 yarışın 10'unu kazanarak büyük farkla kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

 

Fransa Bisiklet Turu’nda genel klasmanda ikincisi sırayı alan Cadel Evans yılın erkek, Dünya Şampiyonası’nda beş altın madalya kazanan yüzücü Libby Lenton ise, yılın bayan sporcusu seçildi.

 

Dünya Kupası’nı üst üste üçüncü kez kazanan Avustralya Kriket Milli Takımı da yılın takımı ödülüne layık görüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24