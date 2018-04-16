Stoltenberg'den Ankara'da "dayanışma" mesajı

Brüksel'deki NATO zirvesine hazırlık kapsamında Ankara'ya giden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg; ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye gerçekleştirdikleri operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası topluluğun kimyasal silah yasağına destek vermesinin gerekliliğinin altını çizen NATO Genel Sekreteri, hafta sonu Suriye'ye gerçekleştirilen hava saldırılarını savundu. Rusya'yı Duma'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaların Birleşmiş Milletler tarafından araştırılmasını defaatle engellemekle suçlayan Stoltenberg, bu durumda NATO müttefiklerine "başka şekilde hareket etme seçeneğinin kalmadığını" belirtti.

Batılı müttefiklerin kimyasal silah kullanılması hâlinde sessiz kalamayacağını ifade eden Stoltenberg, "Harekete geçmek için fazlasıyla neden vardı ve bu durumda bir şey yapmamak kimyasal silah kullanımına ilişkin uluslararası yasağa darbe vurulması anlamına gelirdi" diye konuştu.

"NATO Türkiye'yi desteklemek için burada"

Stoltenberg, Türkiye’nin aralarında Kosova ve Afganistan’ın da olduğu birçok NATO operasyonuna katkısının yanı sıra IŞİD ile mücadeleye sağladığı destekten övgüyle söz etti. İttifak'ın da Türkiye’nin güvenliğine önemli ölçüde destek verdiğini ifade eden Stoltenberg, "NATO sizinle dayanışma içinde" dedi.

AWACS keşif uçaklarının yanı sıra deniz devriyeleri ve yapılan ortak tatbikatlar gibi önlemlerle Türkiye’yi desteklediklerini belirten Stoltenberg, NATO’nun ülkenin askeri altyapısının finansmanı için de yüksek meblağlar sağladığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun kendisini Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgilendirdiğini de belirten Stoltenberg, "Türkiye'nin bu konuda şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Stoltenberg, "Türkiye'nin çok değerli bir NATO müttefiği olduğunu" vurgulayarak, "Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar terör saldırılarından çekmemiştir. NATO'nun buradaki varlığı Türkiye'yi desteklemek ve yardım etmek içindir" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: Terörle mücadelede daha fazla destek bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise NATO'dan terörle mücadele konusunda daha fazla destek beklediklerini ifade etti. Terör örgütleriyle mücadele etmenin yalnızca bir müttefikin görevi olmaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Her şeyden önce müttefiklere ve NATO'ya çağrımız, terörle mücadelede bize daha fazla destek vermeleri yönünde. Bugün müttefiklere yönelik en büyük tehdit terördür, terör örgütleridir" diye konuştu.

Terörle mücadelede çifte standarttan uzak durmak gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, Afrin operasyonunda Türkiye'nin bölgede NATO'dan herhangi bir destek talep etmediğini belirtti. Son derece başarılı bir operasyon yürüttüklerini ve sivillerin ölmediğini ifade eden Çavuşoğlu, buna karşın Rakka'da ve Musul'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

DW,AP/SÖ,CÖ

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